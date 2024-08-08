Η Επιτροπή παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ

Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά συχνών ερωτήσεων για τη στήριξη των ενδιαφερόμενων μερών στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες.

Η δημοσίευση αυτών των συχνών ερωτήσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Επιτροπής να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των εταιρειών και να καταστήσει το πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ πιο εύχρηστο γι’ αυτές.

Οι συχνές ερωτήσεις λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις εταιρείες και καλύπτουν ζητήματα όπως το πεδίο εφαρμογής των κανόνων, οι ημερομηνίες εφαρμογής και οι εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, διευκρινίζουν πότε οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν εκτιμήσεις αντί να συλλέγουν υποχρεωτικά πληροφορίες για την αξιακή αλυσίδα από προμηθευτές ή εταίρους.

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης κατά την τελευταία εξαετία, ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να ξεκινήσουν την πορεία μετάβασής τους. Πλέον, εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία μας είναι εύχρηστα και αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τον διοικητικό φόρτο των εταιρειών. Οι συχνές ερωτήσεις παρέχουν σημαντικές διευκρινίσεις και θα μειώσουν περαιτέρω την ανάγκη των εταιρειών να αναζητούν εξωτερικές νομικές συμβουλές ή άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των κανόνων. Οι εταιρείες καταβάλλουν σκληρές προσπάθειες για να είναι πιο βιώσιμες, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μεσοπρόθεσμα. Στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι το πλαίσιό μας τις βοηθά στη διαδικασία αυτή.»

Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του θεματολογίου της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Έχει εκσυγχρονίσει και ενισχύσει τους κανόνες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν οι εταιρείες υπό μορφή εκθέσεων. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 5 Ιανουαρίου 2023. Η πρώτη ομάδα εταιρειών που υπόκειται στους νέους κανόνες πρέπει να αρχίσει να υποβάλλει εκθέσεις το 2025, για το οικονομικό έτος 2024.

Αθηνά Παπακώστα

