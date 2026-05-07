Δεκατρείς τραυματίες σε επιδρομή της Ουκρανίας στη Ρωσία

Δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, κάπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο εμπόλεμων κρατών, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπόγκομαζ.

Τα πλήγματα καταγράφτηκαν ενώ το Κίεβο κατήγγειλε χθες Τετάρτη ρωσικές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της παρά τη μονομερή κατάπαυση του πυρός που κήρυξε η ουκρανική πλευρά καλώντας την αντίπαλη να σεβαστεί τη χειρονομία, διαμηνύοντας πως θα ανταπέδιδε, κατά τρόπο «συμμετρικό», κάθε ρωσική παραβίαση.

Πηγή: skai.gr

