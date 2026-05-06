Ο Γκουτέρες χαιρετίζει τις ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός από Ουκρανία και Ρωσία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προσβλέπει στην επιτυχή εφαρμογή τους και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση, άνευ όρων και διαρκή κατάπαυση του πυρός

«Τη μονομερή κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε η Ουκρανία, η οποία θα αρχίσει τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου, καθώς και εκείνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαΐου» χαιρετίζει ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με δήλωση του Εκπροσώπου του Σ. Ντουζαρίκ.

Ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι «ο Γενικός Γραμματέας προσβλέπει στην επιτυχή εφαρμογή τους και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη, άμεση, άνευ όρων και διαρκή κατάπαυση του πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».

