Δέκα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στο 81ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο ξεκινά σήμερα.

Το Harvest της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα, ενώ στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες»διαγωνίζονται τέσσερις ταινίες που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ: Quiet life του Αλέξανδρου Αβρανά· Wishing on a star του Péter Kerekes· Anul nou care n-a fost (Ο νέος χρόνος που δεν ήρθε ποτέ) του Bogdan Mureşanu και Pooja, Sir του Deepak Rauniyar.

Στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας υποψήφια για βραβεία είναι πέντε ακόμη έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, μεταξύ άλλων στο διαγωνιστικό τμήμα «Immersive», καθώς και στο τμήμα «Ημέρες Δημιουργών»,ενώ τρεις ακόμα ταινίες θα προβληθούν εκτός συναγωνισμού.

Τα έργα αυτά έλαβαν στήριξη από την ΕΕ ύψους άνω των 1,7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του σκέλους MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ενώ είναι αποτέλεσμα συμπαραγωγής διεθνών ομάδων από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα θα είναι παρούσα στο φετινό φεστιβάλ. Θα συναντηθεί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του τμήματος κινηματογράφου της Biennale της Βενετίας και θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Unseen Leaders», που διοργανώνεται από το Thinkfilm και το Impact Europe. Θα εκφωνήσει επίσης την εναρκτήρια ομιλία στην εκδήλωση για τη «Μέρα της Ουκρανίας», την οποία διοργανώνει η Venice Production Bridge, και θα παρακολουθήσει την πρεμιέρα της ταινίας PISNI zemli, shcho povilno horyt (Τραγούδια της γης που καίγεται σιγά) της Olha Zhurba, που υποστηρίζεται από το MEDIA.

Οι νικητές και οι νικήτριες του φετινού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου κατά την τελετή απονομής των βραβείων.

Κατερίνα Πλατή

