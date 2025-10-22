Το ανώτατο δικαστικό όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δικαστήριο, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει πως καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σώμα των ένδεκα δικαστών πρόσθεσε ότι το Ισραήλ οφείλει να στηρίξει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα και των οργανισμών τους, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή.

Το Δικαστήριο επεσήμανε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του πως σημαντικός αριθμός εργαζομένων της UNRWA είναι μέλη της Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

