Σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με την Ε.Ε. φαίνεται να κινείται η Βρετανία αναφορικά με την επιβολή αντιποίνων κατά των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε έντονα στα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, προειδοποιώντας ότι δεν υπάρχει «καμία αιτιολόγηση» για μια τέτοια κίνηση. «Θα αντιδράσουμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών από αδικαιολόγητα μέτρα», ανέφερε η Κομισιόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τον Τραμπ, ενώ ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, προειδοποίησε: «Όποιος επιβάλλει δασμούς πρέπει να περιμένει απάντηση».

Παρά την αντίδραση της ΕΕ, η Βρετανία δεν προτίθεται να ακολουθήσει την ίδια γραμμή σύμφωνα με τους Times. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, παρόλο που έχουν εκπονηθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης, εκφράζονται ανησυχίες ότι τυχόν αντίποινα θα έχουν μικρό αντίκτυπο και ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω κλιμάκωση με τις ΗΠΑ.

Αντίθετα, η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει να διαπραγματευτεί μια εξαίρεση από τους δασμούς και θα περιμένει να εξετάσει τις λεπτομέρειες των σχεδίων του Τραμπ προτού καθορίσει την απάντησή της.

Σε μία άλλη κίνηση καλής θέλησης προς τον Τραμπ, η Βρετανία αναμένεται να μην υπογράψει ένα κοινό ανακοινωθέν που συντάχθηκε από τον Μακρόν στη σύνοδο κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στο Παρίσι. Το κείμενο περιλαμβάνει αναφορές σε «περιεκτικό και βιώσιμο AI», ωστόσο, τόσο η Βρετανία όσο και οι ΗΠΑ εμφανίζονται απρόθυμες να δεσμευτούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη έχουν επανειλημμένα τονίσει τη σημασία του ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Times, ο Στάρμερ είναι ενστικτωδώς αντίθετος στην επιβολή οποιωνδήποτε δασμών ως αντίποινα, προκειμένου να διατηρήσει τις εμπορικές σχέσεις Λονδίνου-Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ, η UK Steel, ο βασικός εμπορικός οργανισμός του κλάδου, προειδοποίησε ότι οι νέοι δασμοί θα αποτελέσουν ένα «καταστροφικό πλήγμα» για τη βρετανική βιομηχανία χάλυβα. Περίπου το 10% της συνολικής αξίας των βρετανικών εξαγωγών χάλυβα κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιείται σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα και η αεροδιαστημική.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι, μόλις λήξουν οι ισχύοντες περιορισμοί στις εισαγωγές το επόμενο έτος, άλλες χώρες ενδέχεται να διοχετεύσουν πλεονάζοντα αποθέματα χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να αποφύγουν τους αμερικανικούς δασμούς. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση για τους Βρετανούς παραγωγούς.



