Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τον νόμο της Ουάσινγκτον για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές του Άρθρου 301, αφότου ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει τις έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερους δασμούς.



Το Πεκίνο κατέληξε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδέεται με αυτόν τον νόμο το 2020, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα «μεταθέσουν την ευθύνη» ούτε θα «προκαλέσουν προβλήματα», αλλά αντίθετα θα διασφαλίσουν ότι η συμφωνία έχει εφαρμοστεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το γραφείο του θα συνεχίσει τις έρευνες βάσει του Άρθρου 301 που αφορούν την Κίνα και τη Βραζιλία, μεταξύ άλλων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δασμούς εάν εντοπιστούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μέσω του μηχανισμού οικονομικών και εμπορικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.Το Πεκίνο θαεάν οι ΗΠΑ επιμείνουν στην προώθηση των ερευνών και στην επιβολή περιοριστικών μέτρων, προειδοποίησε ο Κινέζος αξιωματούχος σύμφωνα με το Reuters.

