Οι δασμοί Τραμπ πληγώνουν την εργατική τάξη

Για δεκαετίες, οι πολιτικοί παρουσιάζουν τους δασμούς ως μέτρο υπέρ της εργατικής τάξης. Στην πραγματικότητα, όμως, το μεγαλύτερο όφελος από τους εμπορικούς πολέμους έχει μια άλλη ομάδα: Οι λομπίστες της Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ εισέπραξαν πέρυσι περίπου 288,5 δισ. δολάρια από δασμούς, έναντι 98,3 δισ. το 2024, χάρη σε μια σειρά νέων δασμών από τη διοίκηση Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί, σχεδιασμένοι από κορυφαίους δικηγόρους στην Ουάσινγκτον και διατυπωμένοι με πολύπλοκη, εξειδικευμένη γλώσσα, έδωσαν μοναδική ευκαιρία στους λομπίστες να χρεώσουν τεράστια ποσά σε μεγάλες εταιρείες για να ζητήσουν απαλλαγές ή εξαιρέσεις, αποφέροντας τεράστια κέρδη για τους ίδιους.

Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες λόμπινγκ δήλωσαν πέρυσι έσοδα 824 εκατ. δολαρίων, αυξημένα από 595 εκατ. στο τελευταίο έτος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα lobbying contracts (συμβόλαια άσκησης πίεσης/διαμεσολάβησης) που σχετίζονταν με δασμούς είχαν αξία 10,6 εκατ. δολαρίων, αυξημένα από 1,8 εκατ. ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Advancing American Freedom.

Δεν είναι περίεργο που οι ενάγοντες στην υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ είναι μικρές επιχειρήσεις και όχι μεγάλες. Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να προσλάβουν δικηγόρους για να κατανοήσουν τους πολύπλοκους κανόνες και λομπίστες για να μειώσουν το κόστος. Οι μικρές επιχειρήσεις μένουν με τεράστια φορολογικά βάρη.

Ενώ οι λομπίστες αποκόμισαν μεγάλα κέρδη, οι Αμερικανοί πλήρωσαν το κόστος. Οι φτωχότεροι ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε προϊόντα που επιβαρύνονται με δασμούς σε σχέση με τους πιο εύπορους. Οι δασμοί μεταφέρουν τα κέρδη από επιχειρήσεις με λιγότερη πολιτική επιρροή σε επιχειρήσεις με περισσότερη, όχι από τους πλούσιους στους φτωχούς.

Μερικές φορές οι δασμοί παρουσιάζονται ως θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά αυτό δεν ίσχυσε τον τελευταίο χρόνο. Η φορολόγηση εισαγωγών από τον Καναδά δεν μειώνει τις υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών.

Οι υποστηρικτές των δασμών υποστηρίζουν μερικές φορές ότι το λόμπινγκ είναι δυσάρεστο αλλά αξίζει, δεδομένων των θέσεων εργασίας που σώζονται ή προστατεύονται. Ωστόσο, η κυβέρνηση βοήθησε οικονομικά τους αγρότες επειδή επλήγησαν από τους δασμούς. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 72.000 από τον περασμένο Απρίλιο. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων έχουν πέσει, και υπάρχουν 19.000 λιγότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο κατασκευής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί 6 στους 10 Αμερικανούς αντιτίθενται στους δασμούς του Τραμπ, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και γιατί η έγκρισή τους υστερεί σταθερά σε σχέση με άλλα μέρη της ατζέντας του, ακόμη και ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού στο Κογκρέσο δεν θα ψήφιζαν νέους δασμούς, για αυτό ο πρόεδρος τους επιβάλλει με εκτελεστικό διάταγμα, επικαλούμενος μια ανύπαρκτη έκτακτη ανάγκη.

Το καθάρισμα του βάλτου είναι δύσκολο, αλλά οι δασμοί αποτελούν ένα αυτογκόλ που καθιστά μια ήδη δύσκολη αποστολή αδύνατη.

