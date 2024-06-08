Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας 39χρονος άνδρας θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή για προκαταρκτική ανάκριση αναφορικά με την επίθεση κατά της πρωθυπουργού της χώρας Μέτε Φρεντέρικσεν αργά χθες στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Η Φρεντέρικσεν, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Δανίας και πρωθυπουργός από το 2019, ήταν σοκαρισμένη μετά την επίθεση που δέχθηκε χθες από άνδρα ο οποίος τη χτύπησε στην πλατεία Κούλτορβερ στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του γραφείου της.

Η πρωθυπουργός ήταν σε θέση να απομακρυνθεί πεζή και δεν έφερε εμφανή σημάδια τραυματισμού μετά την επίθεση, δήλωσε στο Reuters ο Σέρεν Κιεργκάαρντ, που εργάζεται ως μπαρίστα στο κέντρο της Κοπεγχάγης, αφού είδε την Φρεντέρικσεν να απομακρύνεται από τη συνοδεία της.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο άνδρας θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή για ανάκριση γύρω στη 1 μμ (τοπική ώρα, 14.00 ώρα Ελλάδας) αλλά αρνήθηκε να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Η αστυνομία και το γραφείο της πρωθυπουργού δεν έκαναν κάποια δήλωση για τα κίνητρα του δράστη ούτε ανέφεραν εάν κρατούσε κάποιο όπλο.

Η επίθεση συνέβη δύο ημέρες πριν οι Δανοί προσέλθουν στις κάλπες για τις ευρωεκλογές.

Αρκετοί ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν το περιστατικό, που συνέβη μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο σε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του.

«Η επίθεση κατά της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν είναι μια απαράδεκτη πράξη βίας που αποτελεί επίθεση στην καρδιά των δημοκρατικών αξίων», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Σοκαρίστηκα τόσο όταν άκουσα ότι δεχθήκατε επίθεση σήμερα το βράδυ. Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια πράξη που είναι ενάντια σε όλα όσα πιστεύουμε και για τα οποία αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη. Σας εύχομαι δύναμη και κουράγιο –γνωρίζω ότι διαθέτετε πολύ και από τα δύο».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «απαράδεκτη» επίθεση. «Η επίθεση της οποίας έγινε στόχος η Δανή πρωθυπουργός είναι απαράδεκτη. Καταδικάζω με σφοδρότητα την ενέργεια αυτή και απευθύνω στη Μέτε Φρεντέρικσεν τις ευχές μου για γρήγορη ανάρρωση», ανέφερε ο Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

