Νέα κόντρα Σολτς - Μασκ: «Δεν δεχόμαστε την υποστήριξη ακροδεξιών θέσεων» - «Ντροπή στον Oaf Schitz»

Επίθεση στον Ίλον Μασκ, τον τεχνολογικό τιτάνα εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά σήμερα Τρίτη, ο Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός Καγκελάριος, έβαλε στο στόχαστρο τον Ίλον Μασκ λέγοντας ότι δεν υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου όταν αυτή χρησιμοποιείται για ακροδεξιές θέσεις.

«Έχουμε την ελευθερία του λόγου στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ακόμα κι αν είναι δισεκατομμυριούχος. Και αυτό που δεν δεχόμαστε είναι όταν υποστηρίζει ακροδεξιές θέσεις», είπε ο Σολτς στο Νταβός.

Αφορμή της επίθεσης από τον Όλαφ Σολτς στάθηκε η χειρονομία του Αμερικανού εκατομμυριούχου στο περιθώριο της ορκωμοσίας Τραμπ, που παραπέμπει ευθέως σε ναζιστικό χαιρετισμό.

Η απάντηση του Μασκ

Η απάντηση στα σχόλια του Όλαφ Σολτς ήρθε άμεσα από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο τον οποίο και αποκάλεσε "Oaf Schitz" στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Τρίτη.

«Ντροπή για τον Oaf Schitz!» Ο Μασκ έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους έρχονται σε κόντρα αφού η στήριξη του Ίλον Μασκ στο ακροδεξιό γερμανικό κόμμα AfD τους έχει φέρει αντιμέτωπους αρκετές φορές.

Πηγή: skai.gr

