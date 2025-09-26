«Δάνειο στην Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», εισηγείται ο Μερτς στην ΕΕ

Δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη - μέλη θα χρειαστεί να παρέχουν τις σχετικές εγγυήσεις.

«Αυτό το δάνειο θα αποπληρωθεί μόνο όταν η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που της προκάλεσε», γράφει ο κ. Μερτς σε άρθρο του που δημοσιεύεται στους Financial Times με τίτλο «Μια νέα οικονομική ώθηση για την ειρήνη στην Ουκρανία» και καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας τα οποία έχουν «παγώσει» μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί έτσι η πολεμική προσπάθεια της χώρας και να αναδειχθεί η δύναμη αντοχής έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Η ΕΕ «πρέπει να βρει έναν νομικό μηχανισμό προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα, καθώς είναι επιτακτικής σημασίας να αυξήσουμε συστηματικά και κατά πολύ το κόστος της επίθεσης της Ρωσίας - ίσως στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου να μπορούσε να ανατεθεί η κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου», αναφέρει ο καγκελάριος και προσθέτει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να διαθέσει στην Ουκρανία ένα άτοκο δάνειο ύψους περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να παρεμβαίνει στα δικαιώματα ιδιοκτησίας. «Εισηγούμαι την κινητοποίηση οικονομικών πόρων σε ύψος το οποίο θα διασφαλίζει την αντοχή του ουκρανικού στρατού για αρκετά χρόνια», επισημαίνει και διευκρινίζει ότι τα κεφάλαια θα πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού και όχι προκειμένου να καλυφθούν κενά στον προϋπολογισμό της χώρας. «Ένα τέτοιο συνολικό πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να βοηθά στην ενίσχυση και επέκταση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό θα εξυπηρετούσε τόσο την συλλογική μας ασφάλεια όσο και την ευρωπαϊκή κυριαρχία», γράφει ο καγκελάριος.

Ο κ. Μερτς εξηγεί ακόμη ότι τα κράτη - μέλη θα έπρεπε να εγγυηθούν για το δάνειο πριν εξασφαλιστούν τα χρήματα από τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ το 2028, ενώ ο μηχανισμός θα πρέπει να συμφωνηθεί από μια «μεγάλη πλειοψηφία» των κρατών - μελών, υπονοώντας ότι τάσσεται υπέρ μιας δομής η οποία δεν θα επιτρέπει σε χώρες όπως η Ουγγαρία να ασκήσουν βέτο. Το εργαλείο θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό και σε μη μέλη της ΕΕ τα οποία κατέχουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και επιθυμούν να στηρίξουν την Ουκρανία. Για τον λόγο αυτό ο καγκελάριος θα επιδιώξει, όπως λέει, συντονισμό με την Ομάδα των Επτά (G7).

Σε ρεπορτάζ της η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται στις Βρυξέλλες είναι τα ταμειακά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ομολόγων της ΕΕ με μηδενικό επιτόκιο ή να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικού σκοπού εργαλείο για την διαχείριση των ρυθμίσεων χρηματοδότησης, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει και την συμμετοχή χωρών εκτός ΕΕ.

«Τώρα είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε έναν αποτελεσματικό μοχλό που θα διαταράξει το κυνικό παιχνίδι με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος αγοράζει χρόνο και να τον φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (…) Απαιτείται θάρρος και αυτοπεποίθηση για να ορίσει κανείς την δική του ατζέντα αντί να αντιδρά απλώς σε αυτήν του (Βλαντίμιρ) Πούτιν», τονίζει ο Φρίντριχ Μερτς και προσθέτει ότι με αυτόν τον τρόπο «θα στέλναμε και στην Ουάσιγκτον το σωστό μήνυμα, ότι πρέπει να βαδίσουμε μαζί στον δρόμο προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.