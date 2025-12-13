Η Συρία «καταδικάζει κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση» που είχε στόχο τα μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας συριακών και αμερικανικών δυνάμεων, επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό τμήμα της Συρίας, σκοτώνοντας τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτών, δήλωσε σήμερα ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό», τόνισε ο Ασαντ αλ Σαϊμπάνι στο X.

Η επίθεση, την οποία η Ουάσινγκτον απέδωσε στο Ισλαμικό Κράτος, συνέβη στην έρημο της Παλμύρας.

Πηγή: skai.gr

