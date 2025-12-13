Τι έχει «παγώσει» περισσότερο τους Ευρωπαίους διπλωμάτες που εδρεύουν στην Ουάσιγκτον; Σίγουρα όχι ο χειμωνιάτικος καιρός. Αντίθετα, η περιφρόνηση που επιδεικνύει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους υποτιθέμενους διατλαντικούς συμμάχους της Αμερικής, είναι συμπεριφορά που μάλλον μεγαλώνει το μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού.

Από τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, την οποία ο πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε «κήρυξη πολιτικού πολέμου», μέχρι την περιφρόνηση που εξέφρασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην αποκλειστική συνέντευξή του στο POLITICO, το κλίμα συνεχίζει να γίνεται όλο και πιο ζοφερό

«Η δυτική συμμαχία τελείωσε. Η σχέση δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», είπε σε πηγαδάκι ενός Χριστουγεννιάτικου διπλωματικού γκαλά, ένας απεσταλμένος μιας μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκής χώρας στο POLITICO Magazine. Έκρινε ότι η διακριτικότητα είναι η καλύτερη επιλογή και του παραχωρήθηκε ανωνυμία για να αποφευχθεί διεθνής αναστάτωση, ιδίως αφού ο πολιτικός του σύμβουλος παρενέβη για να δηλώσει: «Αυτό είναι off the record».

Η επιφυλακτικότητα των Ευρωπαίων διπλωματών είναι κατανοητή, δεδομένου ότι η κυβέρνηση Τραμπ στοχοποιεί διπλωμάτες που μιλούν εκτός γραμμής. Τον περασμένο μήνα, ένας Βέλγος ταξίαρχος και σστρατιωτικός ακόλουθος αναγκάστηκε να παραιτηθεί, όταν ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, προσβλήθηκε από τις δηλώσεις του, στις οποίες περιέγραφε την κυβέρνηση Τραμπ ως «χαρακτηριζόμενη από χάος και απρόβλεπτο χαρακτήρα».

Οι αποπροσανατολισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες

Ένας ψυχολόγος ίσως θα μπορούσε να κάνει διάγνωση γι' αυτό που βιώνουν οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι στην Αμερική ως «ψυχοκοινωνικό αποπροσανατολισμό». Μια κατάσταση σύγχυσης γύρω από την ίδια τους την ταυτότητα ή το μέλλον τους, που προκαλείται από την εμφατική ρήξη της κυβέρνησης με τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων του 1945.

Υπάρχουν διάφορα στάδια μετάβασης για να αντιμετωπιστεί ο αποπροσανατολισμός, ξεκινώντας από την αποδοχή της απώλειας του οικείου. Όσοι υφίστανται ανατροπές θα πρέπει να εστιάζουν σε μικρά και διαχειρίσιμα πράγματα για να αγκυροβοληθούν και στη συνέχεια να μεταβούν από την αντίσταση στην αλλαγή στη σταδιακή προσαρμογή. Η ανάρρωση σε περιόδους έντονου μετασχηματισμού απαιτεί ετοιμότητα να αγκαλιάσει κανείς την αβεβαιότητα.

Καθώς ο Τραμπ ανατρέπει τον κόσμο, δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ότι οι συνήθως ατάραχοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί ακόλουθοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα πρώτα στάδια της μετάβασης. «Όλα θα επιστρέψουν στο φυσιολογικό σε δύο χρόνια, όταν θα υπάρχει νέος πρόεδρος», ψιθύρισε με σιγουριά ένας αναπληρωτής επικεφαλής αποστολής από χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μία άλλη Χριστουγεννιάτικη διπλωματική συνάντηση.

Τα όσα είχε πει ο Ντράγκι

Ένας άλλος ψιθύρισε ότι ο Τραμπ έχει ένα δίκιο όταν περιγράφει την Ευρώπη ως παρακμάζουσα, σημειώνοντας ότι κατά κάποιον τρόπο επαναλαμβάνει την κριτική του Μάριο Ντράγκι, του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος επίσης έχει προειδοποιήσει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει την ανυπαρξία και την παρακμή αν δεν βάλει τάξη και δεν προχωρήσει σε δραστικές μεταρρυθμίσεις. «Κάντε κάτι» ήταν το μότο του Ντράγκι. Όμως ο Ντράγκι έχει το συμφέρον της Ευρώπης κατά νου. Ο Τραμπ το έχει;

«Ίσως όχι», παραδέχτηκε ο απεσταλμένος, «αλλά μπορεί να μας κάνει μια χάρη, ωθώντας μας να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ικανοί σύμμαχοι». Αλλά θέλει πραγματικά ο Τραμπ μια ισχυρότερη Ευρώπη; Άλλωστε, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εκμεταλλευτεί την Αμερική.

Η συζήτηση αυτή έγινε μόλις λίγα λεπτά αφότου ένας εβδομηντάρης, παλαιάς κοπής πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής, ο Ρόμπερτ Πίτεντζερ από τη Βόρεια Καρολίνα, εκφώνησε μια σύντομη ομιλία που θα ταίριαζε απόλυτα στην εποχή Ρίγκαν, εξυμνώντας την ελευθερία. Φαινόταν σαν να μην είχε διαβάσει τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας του Τραμπ, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική στο εξής δεν θα βασίζεται σε αξίες και παραδοσιακή πολιτική ιδεολογία, αλλά θα καθοδηγείται από ό,τι λειτουργεί για την Αμερική.

Και αυτό που λειτουργεί δεν είναι η ελευθερία και η προώθηση της δημοκρατίας, αλλά η προσέγγιση αυταρχικών καθεστώτων και η αποφυγή κριτικής στον αυταρχισμό των μελών της ομάδας που κάποτε αποκαλούνταν άξονας της απολυταρχίας, Κίνα, Ρωσία, Ιράν ή Βόρεια Κορέα. Και η απόρριψη κάθε παλιομοδίτικης, παρεμβατικής ιδέας περί παρότρυνσης χωρών να υιοθετήσουν δημοκρατικές ή άλλες κοινωνικές αλλαγές που διαφέρουν σημαντικά από τις παραδόσεις και την ιστορία τους.

Κάποιοι νομίζουν ότι δεν τα εννοεί ο Τραμπ

Άλλοι στο ευρωπαϊκό διπλωματικό σώμα, καθώς μασουλούσαν εκλεπτυσμένους, μικροσκοπικούς μεζέδες σε εποχικές συγκεντρώσεις, φαίνεται να ελπίζουν ακόμη ότι ο Τραμπ και οι συνεργάτες του δεν εννοούν πραγματικά όσα λένε με συνέπεια από τότε που ανέλαβαν την εξουσία.

Με λίγα λόγια, ότι μπορούν ακόμη να μετριαστούν, να «φιλτραριστούν».

Ήταν η ίδια ελπίδα που είχαν κάποιοι μετά την εκρηκτική ομιλία του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου νωρίτερα φέτος, η οποία προκάλεσε ακουστές αναστεναγμούς στην αίθουσα. Στην ομιλία του, ο Βανς προώθησε τον MAGA - αντιφιλελευθερισμό και προειδοποίησε τους Ευρωπαίους να υιοθετήσουν την εθνικολαϊκιστική ιδεολογία του Τραμπ ή να θεωρηθούν ανάξιοι αμυντικών εγγυήσεων και φιλίας.

Όμως δεν είναι όλοι οι διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον αποπροσανατολισμένοι. Ή έχουν ήδη προσαρμοστεί με ευελιξία. Πάρτε για παράδειγμα τους εύρωστους Γερμανούς. Όχι μόνο αντέχουν τους παγωμένους ανέμους, αλλά τους αγκαλιάζουν κιόλας. Το χριστουγεννιάτικο πάρτι της πρεσβείας τους, με θέμα τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, πραγματοποιήθηκε μάλιστα σε εξωτερικό χώρο, με ζεστό κρασί και αχνιστά λουκάνικα Bratwurst για να ενισχυθούν οι καλεσμένοι. «Θα ήταν απάτη να το κάνουμε μέσα», είπε ο Γερμανός πρέσβης Γενς Χάνσφελντ στους παγωμένους παρευρισκόμενους.

Ο αμυντικός του ακόλουθος ήταν εξίσου σθεναρός όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε την Ουκρανία στη μάχη», είπε ο στρατηγός Γκούνναρ Μπρούγκνερ.

Άλλο Ευρώπη, άλλο Κατάρ

Ο Τραμπ έχει δείξει εύνοια προς το πλούσιο σε φυσικό αέριο Κατάρ, και οι Καταριανοί διοργάνωσαν αυτή την εβδομάδα μια μεγάλη δεξίωση στο επιβλητικό National Building Museum για να γιορτάσουν την Εθνική τους Ημέρα. Κατάφεραν να γεμίσουν την τεράστια αίθουσα με βουλευτές, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και την αφρόκρεμα της πόλης.

Και εδώ δεν υπήρχαν μικροσκοπικοί καναπέδες. Υπήρχε ατελείωτη ποσότητα αυθεντικού καταριανού φαγητού… και αλκοόλ. Και καλή διάθεση, χωρίς κατήφεια. «Είμαστε χαρούμενοι», είπε χαμογελώντας ένας Καταριανός διπλωμάτης.

