Έξι κυανόκρανοι από το Μπαγκλαντές σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση νε drones σε πόλη στο νότιο Σουδάν, που πολιορκείται από παραστρατιωτικές δυνάμεις, ανακοίνωσε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην περιοχή.

Το Μπαγκλαντές καταδίκασε έντονα την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα στο Καντούγκλι, πρωτεύουσα του Νότιου Κορντοφάν, περιφέρειας που έχει γίνει πρόσφατα επίκεντρο των μαχών στον πόλεμο μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΥΤ).

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση κατά των κυανόκρανων. «Καταδικάζω έντονα την φρικτή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευσε τη βάση εφοδιαστικής των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ στο Καντούγκλι του Σουδάν», δήλωσε ο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις του προς τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση στο Σουδάν να «παύσουν αμέσως τις εχθροπραξίες».

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (Fisnua) δήλωσε σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου ότι μια επίθεση «με drones» έπληξε το στρατόπεδo της Fisnua στο Καντούγκλι, περίπου 200 χλμ από το Αμπιέι.

«Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, τέσσερις από τους οποίους σοβαρά», τόνισε η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών , προσθέτοντας ότι οι κυανόκρανοι ήταν από το Μπαγκλαντές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαγκλαντές καταδίκασε έντονα την επίθεση και κάλεσε τον ΟΗΕ να διασφαλίσει τη βέλτιστη φροντίδα των τραυματισμένων στρατιωτών.

Στρατηγικός κόμβος για τον ανεφοδιασμό και τη μετακίνηση στρατευμάτων, το Κορντοφάν, μια τεράστια αγροκτηνοτροφική περιοχή που υποδιαιρείται σε τρεις πολιτείες, βρίσκεται ανάμεσα σε περιοχές που ελέγχονται από τον στρατό στα βόρεια, τα ανατολικά και στο κέντρο και το Νταρφούρ, που τώρα ελέγχεται από τις ΔΤΥ στα δυτικά.

Το Καντούγκλι πολιορκείται από παραστρατιωτικούς για ενάμιση χρόνο. Στις αρχές Νοεμβρίου, τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν λιμό εκεί.

Νωρίτερα σήμερα Σάββατο, οι παραστρατιωτικοί είχαν «κατηγορηματικά» απορρίψει τις κατηγορίες για κακοποιήσεις εναντίον αμάχων στο Νταρφούρ όταν κατέλαβαν την μεγάλη πόλη ελ Φασέρ στα τέλη Οκτωβρίου.

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την επιβολή κυρώσεων εις βάρος τεσσάρων διοικητών των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, κατηγορώντας τους για «ωμότητες» που διέπραξαν στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου που μαίνεται στη χώρα από τον Απρίλιο του 2023.

Στο Σουδάν μαίνεται από τις 15 Απρίλιου 2023 ένας αιματηρός εμφύλιος μεταξύ του τακτικού στρατού υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ντε φάκτο ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και των παραστρατιωτικών ΔΤΥ.

Από τις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί 12 εκατομμύρια και η χώρα έχει βυθιστεί στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χθες Παρασκευή, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για την κλιμάκωση της βίας στο Κορντοφάν, ιδιαίτερα στο Καντούγκλι. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) εξέφρασε την Τετάρτη ανησυχία του για την «βάναυση κλιμάκωση της βίας», ιδιαίτερα στο Κορντοφάν, όπου «ο αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκθέτει τους αμάχους σε ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο».

Η Fisnua διαθέτει περίπου 4.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την προστασία των αμάχων στην περιοχή Αμπιέι, μια πλούσια σε πετρέλαιο παραμεθόρια περιοχή όπου οι συγκρούσεις είναι συχνές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

