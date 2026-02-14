CNN: Το μήνυμα του Ρούμπιο στους Ευρωπαίους και οι όροι για «κοινή πορεία»

Ευρώπη, ΗΠΑ, Συμμαχία, Ντόναλντ Τραμπ... Ο κόσμος, όπως τουλάχιστον τον γνωρίζουμε, αλλάζει. Αλλάζει, όμως, με τον τρόπο που εκτιμούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες; Ή τα μηνύματα που στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα και πιθανόν δεν κινήσεις πανικού και προς τη λάθος κατεύθυνση; Είναι δυνατόν να υπάρξει ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ ή Ευρώπη δίχως την Ουάσινγκτον στο πλευρό της; Είναι δυνατόν να «διαλυθεί» η βασική συνθήκη της «Δυτικής Συμμαχίας», με κίνδυνο να κλειδωνιστεί ολόκληρος ο πλανήτης και οι ισορροπίες, που -έστω και με μαύρες εξαιρέσεις- έχει διαμορφωθεί μετά τη λαίλαπα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με στόχο ακριβώς να μην επαναληφθεί, να μην ζήσει ο κόσμος, ανάλογες καταστάσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών πήγε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου με μία -πολύ- συγκεκριμένη αποστολή. Να περάσει το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ και να θέσει τις βάσεις της «Νέα Εποχής», όπως αυτή δρομολογείται από τον Αμερικανό πρόεδρο και το επιτελείο του. Μία «Νέα Εποχή», όμως, με την Ευρώπη στη λεγόμενη Δύση και όχι μία «Νέα Εποχή» με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε διαφορετικά στρατόπεδα. Αυτό, ως σενάριο, δεν νοείται στο σχέδιο Τραμπ.

Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου ήταν πολύ περισσότερο κατατοπιστική, απ' ότι οι Ευρωπαίοι επιχείρησαν να την ερμηνεύσουν. Οι Ευρωπαίοι τρέμουν στην ιδέα να τους εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ. Οι λόγοι είναι βασικά δύο: 1)Δεν είναι έτοιμοι να αναπτύξουν την απαιτούμενη άμυνα. 2)Το οικονομικό κόστος είναι τόσο μεγάλο, που όχι απλώς θα τραντάξει το οικοδόμημα της Ένωσης, αλλά ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο αυτή καθ' αυτή την ύπαρξή του.

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχέδιο και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέλαβε να περάσει τα μηνύματα της Ουάσινγκτον στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, όπως σημειώνει το CNN, έστειλε δύο μηνύματα: 1)Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη, 2)Ότι η συνεργασία θα έχει συγκεκριμένους όρους και μεγαλύτερο κόστος.

Με άλλα λόγια, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε «τροφή για σκέψη, συζήτηση και αποφάσεις» στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς -ούτε λίγο, ούτε πολύ- ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο πλευρό της Ευρώπης σε όλα τα μέτωπα -άρα και μέσω του ΝΑΤΟ-, αρκεί η Γηραιά Ήπειρος «να άλλάξει πορεία σε μία σειρά από μέτωπα».

Ας δούμε ποια είναι τα κύρια μέτωπα που αξιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ -μέσω του Μάρκο Ρούμπιο- να αλλάξει πορεία η Ευρώπη:

1)Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού το αποκαλούν «μεταρρύθμιση διεθνούς συνεργασίας». Τι σημαίνει για την Ευρώπη; Ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και το κόστος για την ασφάλειά της. Πρόκειται για τον βασικό στόχο του Ντόναλντ Τραμπ, από την πρώτη του κιόλας θητεία στον Λευκό Οίκο, τον οποίο έχει επαναλάβει με όλους τους τρόπους και σε κάθε ευκαιρία. Ωστόσο, αυτή τη φορά δείχνει να έχει αναβαθμίσει σε κεντρικό αφήγημα την επανατοποθέτηση της συνεργασίας με τους συμμάχους των ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο οικονομίας (βλέπε δασμούς), όσο και σε επίπέδο στρατιωτικής συνεργασίας εντός και εκτός ΝΑΤΟ.

2)Οι ΗΠΑ θέλουν συμμάχους στη δημιουργία ενός νέου κόσμου, ενός κόσμους που έχει ήδη αλλάξει, με νέο status quo σε γεωπολιτικό επίπεδο. Ο Τραμπ οραματίζεται μία νέα συνθήκη για τον δυτικό κόσμο, με συμμάχους ικανούς να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και να συνδράμουν στους στόχους της «ναυαρχίδας» ΗΠΑ, απέναντι στη Συμμαχία που δείχνει να «κτίζεται» μεταξύ Ρωσίας-Κίνας και άλλων φιλικά προσκείμενων δυνάμεων.

«Θα το κάνουμε και μόνοι μας...»

Όπως τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, «αν δεν υπάρξει συνεργασία, οι ΗΠΑ θα το κάνουν μόνες τους», με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. «Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μην μπει ποτέ στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας δύναμη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει έναν νέο ΟΗΕ, καθώς θεωρεί τον υπάρχοντα ξεπερασμένο και εκτός πραγματικότητας. Θέλει μία νέα στρατιωτική συμμαχία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά με μοιρασμένο κόστος και ευθύνη. Θέλει μία νέα διεθνή συνθήκη, πάνω στην οποία θα στηρίξει τα σχέδιά του για το μέλλον, βλέποντας ως βασικό αντίπαλο την Κίνα.

Είναι χαρακτηριστικές οι εκθέσεις στον Λευκό Οίκο, βάσει των οποίων τις επόμενες δεκαετίες, το Πεκίνο θα διεκδικήσει την πρωτιά τόσο σε επίπεδο οικονομίας, όσο και στρατιωτικής ισχύς. Ήδη, η Κίνα φέρεται να έχει πραγματοποιήσει άλματα προόδου στη στρατιωτική τεχνολογία, ενώ το συντονισμένο σχέδιό της για οικονομική κατάκτηση του πλανήτη μέσω της οργανωμένης επεκτατικής πολιτικής-κατάληψης των διεθνών αγορών, εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, με εμφανή αποτελέσματα.

«Θέλουμε συμμάχους που είναι περήφανοι για τον πολιτισμό τους και για την κληρονομιά τους, που καταλαβαίνουν ότι είμαστε κληρονόμοι του ίδιου μεγάλου και ευγενούς πολιτισμού και που μαζί μας είναι πρόθυμοι και ικανοί να τον υπερασπιστούν», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας τα μηνύματα της Ουάσινγκτον στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

