CNN: Μυστικά VIP μέλη της Wagner ο Σουροβίκιν και δεκάδες άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι σύμφωνα με έγγραφα

Ο Ρώσος στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, επονομαζόμενος και «στρατηγός Αρμαγεδδών», ήταν μυστικό VIP μέλος της Wagner, αναφέρει το CNN επικαλούμενο σχετικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του.



Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Σουροβίκιν, που φημολογείτα ότι έχει συλληφθεί, είχε προσωπικό αριθμό μητρώου στη Wagner. Μάλιστα, ο Σουροβίκιν περιλαμβάνεται στον κατάλογο μαζί με τουλάχιστον άλλους 30 ανώτερους ρωσικούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των πληροφοριών, οι οποίοι σύμφωνα φέρονται να είναι επίσης μέλη VIP της Wagner.



Ο Σουροβίκιν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το περασμένο Σάββατο, οπότε κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο παρακαλούσε το «αφεντικό» της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, να σταματήσει την εξέγερσή του. Το πού βρίσκεται έκτοτε παραμένει άγνωστο, με το Κρεμλίνο να παραπέμπει στο υπουργείο Άμυνας για την τύχη του.



Commander of Russia's invasion forces Surovikin implores Wagnerites to "stop the columns":



"The enemy is just waiting for the internal political situation to get worse...We must solve all problems only by peaceful means under the leadership of Russian Army's Supreme Commander" pic.twitter.com/QFfwHnphEy