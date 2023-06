Ελιζαμπέτ Μπορν: Απαράδεκτα και ασυγχώρητα όσα συνέβησαν τη νύχτα, δηλώνει η γαλλίδα πρωθυπουργός

Τις ταραχές που ξέσπασαν για τρίτη νύχτα στο Παρίσι και άλλες πόλεις λόγω της δολοφονίας του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό καταδίκασε το πρωί η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν.



«Οι πράξεις που έγιναν είναι απαράδεκτες και ασυγχώρητες», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπορν, ενώ βρισκόταν στο Ματινιόν με τους αρμόδιους υπουργούς για να κάνει τον απολογισμό των βιαιοτήτων.



«Ανανεωμένη η υποστήριξη και εμπιστοσύνη μου στην αστυνομία, τους χωροφύλακες και τους πυροσβέστες που εκτελούν την αποστολή τους με θάρρος», έγραψε στο Twitter.



Πραγματοποιήθηκαν 667 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, ενώ τραυματίστηκαν 249 αστυνομικοί και χωροφύλακες. Αδιευκρίνιστος παραμένει πόσοι πολίτες έχουν τραυματιστεί.

Ce matin à Matignon avec les ministres pour faire le point sur les violences et exactions de la nuit. Les actes commis sont insupportables et inexcusables.



Mon soutien et ma confiance renouvelés aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui assurent leur mission avec courage. pic.twitter.com/yL7BnwNwxw