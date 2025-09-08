CNN για Τραμπ: Κρύβει τις πολιτικές του αδυναμίες, υιοθετώντας ρητορική «Αποκάλυψης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να υιοθετεί ρητορική «Αποκάλυψης», εμφανιζόμενος ως ατρόμητος ισχυρός ηγέτης που δε διστάζει να αψηφήσει θεσμούς και αντιπάλους. Ωστόσο, πίσω από τις θεαματικές κινήσεις, αρχίζουν να διαφαίνονται σημάδια πολιτικής αδυναμίας.

Το μεγάλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, CNN, το οποίο αντιτίθεται στις πολιτικές Τραμπ, προέβη σε μία καταγραφή των πεπραγμένων του πρώτου οκταμήνου της παρουσίας του 79χρονου προέδρου στο Λευκό Οίκο.

Το σημαντικότερο όλων, σύμφωνα με την ανάλυση του Στίβεν Κόλινσον, είναι ότι η οικονομία των ΗΠΑ δείχνει να επιβραδύνεται: η τελευταία έκθεση απασχόλησης κατέγραψε απογοητευτικά στοιχεία, η ανεργία ανεβαίνει και οι δασμοί, σε συνδυασμό με τις σκληρές πολιτικές μετανάστευσης, φαίνεται να πλήττουν τη βιομηχανία. Επιπλέον, στο χώρο της υγείας, οι επιθέσεις κατά των εμβολίων απειλούν να ανατρέψουν δεκαετίες προόδου, ενώ στο εξωτερικό η αποτυχημένη σύνοδος με τον Πούτιν και η νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο εκθέτουν την αμερικανική διπλωματία.

Ταυτόχρονα, μια σειρά δικαστικών αποφάσεων μπλοκάρει κεντρικές πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου, από τις απελάσεις μέχρι τη χρήση της Εθνοφρουράς, ενώ οι μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες προκαλούν έντονες αντιδράσεις για καταπάτηση του Συντάγματος. Με λίγα λόγια η Τραμπ και η αμερικανική δικαιοσύνη, δε φαίνεται να συμπλέουν πουθενά

Παρά τις δυσκολίες, η σκληρή στάση του Τραμπ εξακολουθεί να εμπνέει το πιστό του ακροατήριο, το οποίο βλέπει σε αυτόν έναν ηγέτη που μάχεται «εναντίον του συστήματος». Όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποσοστά έγκρισης γύρω στο 43%, ένα επικίνδυνο σημείο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η αφοσίωση της βάσης του θα αντέξει σε ένα οικονομικό περιβάλλον που επιδεινώνεται. Αν η ύφεση χτυπήσει σκληρά, τότε οι επιθετικές κινήσεις και οι προκλητικές αναρτήσεις ίσως αποδειχθούν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν πολιτική φθορά.

Δεν εκμεταλλεύονται τους «τριγμούς» οι Δημοκρατικοί

Παρά τη ρητορική υπερβολή του Τραμπ, η δεύτερη θητεία του, οκτώ μήνες μετά την έναρξή της, φαίνεται να περνά σε νέα φάση. Η καταιγιστική του τακτική και οι συνεχείς δοκιμές των συνταγματικών ορίων έχουν αποπροσανατολίσει τους θεσμούς. Την ώρα, όμως, που η οικονομία παραπαίει και τα δικαστήρια δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, οι Δημοκρατικοί παραμένουν αμήχανοι, ακόμη σε φάση ανασύνταξης μετά την εκλογική ήττα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.