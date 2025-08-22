Καθώς η πολεμική μηχανή της Ρωσίας προελαύνει στην ανατολική Ουκρανία, μια άλλη επίθεση διεξάγεται χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή. Η Ρωσία εντείνει τις νυχτερινές επιθέσεις με drones σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές, και καθώς αυξάνει ραγδαία την παραγωγή αυτών των όπλων, οι επιθέσεις της εντείνονται.

Πολλά από τα drones δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορα ή υψηλής τεχνολογίας, αλλά είναι αρκετά φθηνά ώστε το Κρεμλίνο να εκτοξεύει περισσότερα από 700 σε μία νύχτα, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και να αποδεκατίσει το ηθικό των πολιτών, σύμφωνα με ειδικούς.

Αφού απέκτησε τα ιρανικά σχέδια για τα επιθετικά drones Shahed, η Ρωσία έχτισε το δικό της τεράστιο εργοστάσιο για να παράγει χιλιάδες από αυτά τα όπλα κάθε μήνα. Οι εξελισσόμενες τακτικές της αναγκάζουν την Ουκρανία να αντεπιτεθεί με πιο ακριβά πυρομαχικά και καινοτομίες, καθώς οι λιγότερο δαπανηρές μέθοδοι άμυνας γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές.

Ραγδαία αύξηση των επιθέσεων με drones

Η ραγδαία αύξηση των επιθέσεων με drones δείχνει ότι ο πόλεμος έχει εξελιχθεί ώστε να βασίζεται σε αυτά τα μη επανδρωμένα αυτόνομα αεροσκάφη.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν αναγκαστεί να βελτιώσουν τις δυνατότητες των drones για να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις στις δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας, μια δυναμική που δεν ισχύει για όλες τις δυτικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ εργάζονται ενεργά για τη βελτίωση των drones και των αντι-drone επιχειρήσεων, προκειμένου να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους σε τυχόν μελλοντικές συγκρούσεις.

«Το ΝΑΤΟ πιθανότατα θα καταλήξει να χρησιμοποιεί drones σε μεγάλη κλίμακα. Όχι στην ίδια κλίμακα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, επειδή διαθέτουμε αυτές τις τεράστιες αεροπορικές δυνάμεις στις οποίες έχουμε επενδύσει και οι οποίες μπορούν να χτυπήσουν με μεγάλη δύναμη πολύ γρήγορα - αλλά ως συμπλήρωμα σε αυτές», δήλωσε στο CNN ο Robert Tollast, ερευνητής με ειδίκευση στον χερσαίο πόλεμο στο Royal United Services Institute (RUSI).

Η Ταϊβάν ήδη εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει μεγάλο αριθμό φθηνών επιθετικών drones, είπε ο Tollast. Μη κρατικοί παράγοντες σε όλο τον κόσμο και καρτέλ ναρκωτικών επίσης βασίζονται όλο και περισσότερο στα drones. «Αυτά θα αποτελέσουν τεράστια πρόκληση για τους απροετοίμαστους στρατούς σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

H Ρωσία

Η Ρωσία προχωρά στην παραγωγή περισσότερων από 6.000 drones τύπου Shahed κάθε μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η Υπηρεσία Αμυντικής Πληροφοριών της Ουκρανίας στο CNN. Και η παραγωγή των drones επίθεσης εντός της Ρωσίας είναι πολύ φθηνότερη σε σύγκριση με την αρχή του πολέμου, όταν η Μόσχα τα αγόραζε από την Τεχεράνη.

«Το 2022, η Ρωσία πλήρωσε κατά μέσο όρο 200.000 δολάρια για ένα τέτοιο drone», ανέφερε πηγή της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας. «Το 2025, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε περίπου 70.000 δολάρια», λόγω της μεγάλης κλίμακας παραγωγής στο εργοστάσιο drone Alabuga στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για το κόστος ποικίλλουν σημαντικά – το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), ένας think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, διαπίστωσε ότι οι εκτιμήσεις για τα Shahed-136 κυμαίνονται από 20.000 έως 50.000 δολάρια ανά drone. Συγκριτικά, ένας μόνο αντιαεροπορικός πύραυλος μπορεί να κοστίσει πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το σχετικά χαμηλό κόστος επιτρέπει στο Κρεμλίνο να εντείνει τις νυχτερινές επιθέσεις με drones, καθώς και να διεξάγει πιο συχνές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Νωρίτερα στον πόλεμο, οι μεγάλες επιθέσεις με πυραύλους και drones γίνονταν περίπου μία φορά το μήνα. Τώρα, σύμφωνα με ανάλυση του CSIS, γίνονται κατά μέσο όρο κάθε οκτώ ημέρες.

Για πολλούς πολίτες, η συνεχής απειλή επιθέσεων με drones είναι τρομακτική.

Η Bohdana Zhupanyna, κάτοικος του Κιέβου, ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όταν το διαμέρισμα της οικογένειάς της καταστράφηκε από ρωσική επίθεση με drones τον Ιούλιο.

«Προσπαθώ να ηρεμήσω, γιατί τέτοιο άγχος στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης είναι πολύ επικίνδυνο», είπε η Ζουπάνινα, η οποία τελικά γέννησε το μωρό της με ασφάλεια. «Έχασα πολλά σε αυτόν τον καταραμένο πόλεμο. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε από τους Ρώσους, το διαμέρισμά μου καταστράφηκε από τους Ρώσους και η μητέρα μου παραλίγο να σκοτωθεί από τους Ρώσους», επεσήμανε.

Και ενώ η Ρωσία χρησιμοποιεί drones μεγάλου βεληνεκούς για να επιτεθεί σε ουκρανικές πόλεις εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, οι πολίτες που ζουν σε πόλεις κοντά σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία περιγράφουν ότι βασανίζονται από καθημερινές επιθέσεις με drones FPV. Κάτοικοι της περιοχής Χερσώνα είχαν δηλώσει προηγουμένως στο CNN ότι κανένας στόχος δεν φαίνεται να είναι εκτός ορίων, με αναφορές για επιθέσεις με drones FPV σε πεζούς, αυτοκίνητα, λεωφορεία, ακόμη και ασθενοφόρα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχεύει πολίτες, παρά τις ουσιαστικές αποδείξεις για το αντίθετο.

Το ποσοστό των drones που χτυπούν τους στόχους τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας κοντά στο 20% από τον Απρίλιο, σε σύγκριση με το 2024, όταν λιγότερο από το 10% χτυπούσε στόχους κατά μέσο όρο, δήλωσε ο Yasir Atalan, ερευνητής δεδομένων στο CSIS. Και, όπως έγραψαν οι αναλυτές του CSIS στην ανάλυσή τους, «δεν έχει σημασία αν ένα μεμονωμένο Shahed χτυπά τον στόχο του. Αυτό που έχει σημασία είναι το σύνθετο αποτέλεσμα που έχει το όπλο τρόμου στους αμάχους και η πίεση που ασκεί στις αεροπορικές άμυνες».

Η τακτική της Ρωσίας είναι να «διατηρεί τη συνεχή πίεση», δήλωσε ο Atalan στο CNN. «Η στρατηγική τους επικεντρώνεται πλέον όλο και περισσότερο σε αυτό το είδος φθοράς».

Η Ουκρανία

Η Ουκρανία αντεπιτίθεται επίσης με drones FPV στις πρώτες γραμμές και έχει επιτεθεί σε υποδομές και εγκαταστάσεις όπλων εντός της Ρωσίας χρησιμοποιώντας drones μακράς εμβέλειας.

«Για κάθε τεχνολογική εξέλιξη, και οι δύο πλευρές αναζητούν ήδη αντίμετρα. Και ο κύκλος καινοτομίας είναι τόσο γρήγορος που μέσα σε δύο με τρεις εβδομάδες βλέπουμε ήδη μια αντίδραση σε μια τεχνολογική καινοτομία», δήλωσε η Kateryna Stepanenko, αναλύτρια για τη Ρωσία στο Institute for the Study of War, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Έτσι, ορισμένες από τις προσεγγίσεις που μπορεί να είναι αποτελεσματικές σήμερα, μπορεί να μην είναι εξίσου αποτελεσματικές τους επόμενους μήνες», δήλωσε η Stepanenko.

Τώρα, τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία εργάζονται για την ανάπτυξη drones με τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις στο πεδίο της μάχης, καθώς και για τη δημιουργία drones αναχαίτισης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως φθηνότερη μέθοδος αντιμετώπισης των αεροπορικών επιθέσεων από την εκτόξευση πυραύλων, σύμφωνα με το ISW.

«Υπάρχουν πολλές αναφορές για Ουκρανούς που δοκιμάζουν μερικά από αυτά τα drones, αλλά δεν τα έχουμε δει να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε η Stepanenko. «Η ανάπτυξη drones αναχαίτισης θα απελευθέρωνε τις δυνατότητες της Ουκρανίας και θα βοηθούσε επίσης τις ουκρανικές δυνάμεις να διατηρήσουν μερικούς από τους δικούς τους πυραύλους αεράμυνας για πυραυλικές επιθέσεις», τόνισε.

