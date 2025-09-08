Πολωνοί συνοριοφύλακες βρήκαν θραύσματα από drone κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Πολωνοί συνοριοφύλακες βρήκαν θραύσματα από drone σε χωριό κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα εισαγγελέας, στην τελευταία μιας σειράς παρόμοιων περιστατικών στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που γειτονεύει με την Ουκρανία.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για την είσοδο αντικειμένων στον εναέριο χώρο της από τότε που ουκρανικός πύραυλος έπληξε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας το 2022, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Το drone αυτό συνετρίβη σε συνοριακό πέρασμα, περίπου 300 μέτρα από το συνοριακό πέρασμα, στο χωριό Πολατίτζε. Το drone δεν ήταν οπλισμένο και υπάρχουν σε αυτό επιγραφές στο κυριλλικό αλφάβητο», δήλωσε η Ανιέζκα Κέπκα από το γραφείο του εισαγγελέα στην ανατολική πόλη Λούμπλιν.

Η στρατονομία ανακρίνει αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζει δεδομένα παρακολούθησης για να καθορίσει την τροχιά του drone, δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το Σάββατο, αντικείμενο, πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά λαθραίων, έπεσε σε ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Στρατιωτικά drones έχουν επίσης συντριβεί στη Ρουμανία και σε χώρες της Βαλτικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

