Πεσκόφ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει μόλις πετύχουμε τους στόχους μας

«Ο λόγος που η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας διαρκεί περισσότερο, έγκειται στο ότι ξεκίνησε εναντίον μόνο του Κιέβου και έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση με συμμετοχή του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, ξεκίνησε εναντίον του Κιέβου. Και τώρα συνεχίζεται ως πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Γι' αυτό διήρκεσε λίγο περισσότερο. Και θα διαρκέσει λίγο περισσότερο», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI της Ινδίας.

«Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να απαντηθεί το ερώτημα πότε μπορεί να τελειώσει, αλλά το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι θα τελειώσει μόλις επιτύχουμε τους στόχους μας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι το καθεστώς του Κιέβου απορρίπτει τη δυνατότητα διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. «Πρόκειται για ειδικό προεδρικό διάταγμα από τον Ζελένσκι που απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο της Ουκρανίας να διαπραγματευτεί με τους Ρώσους», εξήγησε. «Γι' αυτό συνεχίζουμε τη στρατιωτική μας επιχείρηση, επειδή η δυνατότητα ειρηνικών διαπραγματεύσεων τώρα απορρίπτεται τόσο από το Κίεβο όσο και από τους κυβερνήτες τους στην Ουάσιγκτον», τόνισε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.