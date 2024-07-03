Η HOTREC έδωσε στη δημοσιότητα την έρευνα για τα κανάλια διάθεσης δωματίων ξενοδοχείων στην Ευρώπη το 2024, η οποία εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις και τις τάσεις στον ευρωπαϊκό τομέα των καταλυμάτων και αποτυπώνει τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες πραγματοποιούν κρατήσεις σε ξενοδοχεία.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ανάγκη για την ορθή εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές(DMA), διασφαλίζοντας μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη μεταχείριση των ξενοδόχων από τους Online Travel Agencies (OTAs).

Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές του 2024 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Valais της Ελβετίας (HES-SO Valais Wallis). Πρόκειται για την έκτη έρευνα σε σειρά από το 2014, με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης των καναλιών διάθεσης δωματίων των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων (OTAs).

Τα βασικά συμπεράσματα της φετινής έρευνας είναι:

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι OTAs κέρδισαν μερίδιο αγοράς της τάξης του 10% κατά μέσο όρο στον ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό τομέα, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη επιρροή τους.

Τα κανάλια πωλήσεων για τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία επιστρέφουν στις τάσεις που επικρατούσαν πριν από την πανδημία, όπου οι απευθείας κρατήσεις συνεχίζουν να μειώνονται.

Τα ξενοδοχεία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε OTAs, για κρατήσεις, ιδίως τα μικρότερα ξενοδοχεία με λιγότερα δωμάτια

Οι δύο κυρίαρχοι παίκτες στην αγορά ξενοδοχειακών καταλυμάτων είναι η Booking Holdings και η Expedia Group. Η Booking κατέχει μερίδιο 71% στην αγορά OTAs, αυξημένο κατά 10% τα τελευταία 10 χρόνια. Η Expedia έχει μερίδιο αγοράς κοντά στο 15%, αυξημένο κατά 2% τα τελευταία 2 χρόνια.

Οι OTAs διαμορφώνουν αυθαίρετα τις τιμές σε 4 από τις 10 περιπτώσεις. Επίσης, οι προσφορές τους προέρχονται από πολλαπλές πηγές, καταχωρώντας τιμές και διαθεσιμότητες άλλων OTAs στη δική τους πλατφόρμα, επηρεάζοντας αρνητικά 1 στα 2 ξενοδοχεία στην Ευρώπη.

Η ηλεκτρονική διάθεση δωματίων αντιπροσωπεύει το 45% των διανυκτερεύσεων που κλείνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακών καναλιών (διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές διαδικτυακών κρατήσεων στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος της HOTREC Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Παρά τις μεγάλες προσπάθειες και τις επενδύσεις που κάνουν τα ξενοδοχεία στην Ευρώπη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούμε να μην έχουμε τον πλήρη έλεγχο των πωλήσεων του δικού μας προϊόντος. Εμείς επενδύουμε για να παρέχουμε όσο το δυνατόν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές, εντούτοις πολλές φορές οι προσπάθειές μας πέφτουν στο κενό λόγω των τεχνολογικών κολοσσών που μεσολαβούν και καθορίζουν αυθαίρετα τους όρους πώλησης και αυτό αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών, των ξενοδοχείων και ειδικά των μικρότερων. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα σχέση ισορροπίας με τους Online Travel Agencies και προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικό ότι πετύχαμε να υποχρεωθούν σε συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες πλατφόρμες όπως η Booking. Συνεχίζουμε την προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές(DMA) και να θεσπιστούν δίκαιοι ψηφιακοί κανόνες που θα εγγυώνται τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή φιλοξενία.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.