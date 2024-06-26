Έναν 18χρονο συνέλαβε η αστυνομία του Μπαντ Οϊενχάουζεν ως ύποπτο για τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό του 20χρονου Φίλιππου Τσάνη το προηγούμενο Σάββατο στο Μίντεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο νεαρός υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Η οικογένειά του, όπως δήλωσε συγγενής του θύματος, προχώρησε στην δωρεά των οργάνων του άτυχου νέου.

«Χάρη στους πολλούς μάρτυρες και στην εντατική έρευνα, οι υποψίες σε βάρος του 18χρονου ενισχύθηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, και πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρόκειται για τον βασικό δράστη, ο οποίος φέρεται να κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο 20χρονο θύμα».

Νωρίτερα την Τετάρτη περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η δολοφονία το προηγούμενο Σάββατο, όταν ο Φίλιππος Τσάνης με έναν φίλο του αποχωρούσαν από τη γιορτή αποφοίτησης του δεύτερου και της αδελφής του θύματος. Οι δύο νέοι περπατούσαν σε πάρκο όταν συνάντησαν ομάδα 10 νεαρών ανδρών, με τους οποίους διαπληκτίστηκαν. Το θύμα φέρεται να προσπάθησε να αποτρέψει την κλιμάκωση του επεισοδίου, δέχθηκε όμως τελικά τα σοβαρότερα χτυπήματα, με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι.

Ο φίλος του Φίλιππου Τσάνη τραυματίστηκε ελαφρά και την Τετάρτη βρισκόταν στην εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε ο δήμος. Δεν ήταν ωστόσο, σύμφωνα με την Bild, σε θέση να μιλήσει για την υπόθεση.

Με πρωτοβουλία δασκάλων του σχολείου της περιοχής, από το περασμένο Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 60.000 ευρώ για την ενίσχυση της οικογένειας του θύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.