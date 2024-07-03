Συνέντευξη παραχώρησε η πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς η οποία αναφέρθηκε στο αίσθημα φόβου που έχει μετά την δίκη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως η ίδια λέει ανησυχεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να πει κάτι που θα ξεσηκώσει τους οπαδούς του και θα την βλάψουν.

Συγκεκριμένα, όταν η παρουσιάστρια του MSNBC Ρέιτσελ Μάντοου την ρώτησε αν ανησυχούσε για την εκλογή του Τραμπ ο οποίος μπορεί να βρεθεί ξανά στην προεδρία η Στόρμι Ντάνιελς απάντησε καταφατικά. «Δεν πρέπει να ανησυχούμε όλοι για αυτό;» είπε χαρακτηριστικά.

In an exclusive interview with MSNBC’s Rachel Maddow, Stormy Daniels talks about how she is concerned about Donald Trump and his followers. pic.twitter.com/hpMiSEngPq — Sky News (@SkyNews) July 3, 2024

Στη συνέχεια, όταν η παρουσιάστρια της είπε να αναλύσει το σκεπτικό της πίσω από όλο αυτό η Στόρμι Ντάνιελς είπε:

«Νομίζω ότι θα τα καταφέρει - να προσπαθήσει να με κάνει ακόμα περισσότερο παράδειγμα, ξέρεις;» λέγοντας ότι αυτό που φοβάται είναι «ότι μπορεί να πει κάτι, που θα κάνει τους οπαδούς του να με κυνηγήσουν ακόμα περισσότερο».

Αναφερόμενη στους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, η Στόρμι Ντάνιελς είπε: «Το χειρότερο είναι ότι δεν κρύβονται. Παλιά ήταν όλοι bots, τώρα χρησιμοποιούν τα αληθινά τους ονόματα. Υπάρχουν ολόκληρα threads στο facebook από ανθρώπους που κατοικούν στη γειτονιά μου και σχεδιάζουν να επιτεθούν στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου».

Η συνέντευξη που παραχώρησε η Στόρμι Ντάνιελς στην Μάντοου ήταν η πρώτη από τότε που ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος και για τις 34 κατηγορίες για την υπόθεση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

