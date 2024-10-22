Συγχαρητήρια επιστολή στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την επανεκλογή του, απέστειλε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Πέδρο Σάντσεθ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι υπό την ηγεσία σου το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας και περαιτέρω οι προσπάθειες σου θα ενδυναμώσουν μια δυναμική και ισχυρή προοδευτική αλλαγή», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Ισπανός πρωθυπουργός.

