Σε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη μετανάστευση προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντας επτά χώρες ως «ασφαλείς» για την επιστροφή μεταναστών. Η κίνηση αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία ασύλου για υπηκόους αυτών των χωρών, δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος της ΕΕ.

Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι οι αιτήσεις ασύλου από τις συγκεκριμένες χώρες δεν θα εγκρίνονται. Συγκεκριμένα η ΕΕ έχει χαρακτηρίσει το Κοσσυφοπέδιο, την Κολομβία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Αίγυπτο, το Μπανγκλαντές και την Ινδία ως «ασφαλείς» χώρες.

«Πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σημαντικό όγκο εκκρεμών αιτήσεων ασύλου, οπότε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε ταχύτερες αποφάσεις είναι ουσιώδες», δήλωσε ο Μάγκνους Μπρούνερ, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση.

«Οι διατάξεις του Συμφώνου σχετικά με τα ποσοστά αναγνώρισης και την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς χώρας καταγωγής μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να χειρίζονται τις αιτήσεις πιο γρήγορα, διασφαλίζοντας πάντοτε ότι κάθε αίτηση ασύλου εξακολουθεί να εξετάζεται ατομικά και υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια».

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από πιέσεις που άσκησαν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με προεξάρχουσα την Πολωνία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2024, ζητώντας την κατάρτιση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη μετανάστευση, με στόχο τη διευκόλυνση των απελάσεων, εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης από δεξιά και ακροδεξιά κόμματα.

Η απόφαση για τον χαρακτηρισμό των επτά χωρών ως «ασφαλείς» βασίστηκε σε εκθέσεις της υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, σε πληροφορίες από προσωπικό της ΕΕ που βρίσκεται στις χώρες αυτές, σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογραφικές πηγές και άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι ο χαρακτηρισμός αυτών των χωρών ως «ασφαλών» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι άλλες χώρες είναι «μη ασφαλείς», και ότι η λίστα των «ασφαλών χωρών» θα επανεξετάζεται συνεχώς.

Η Ελλάδα είχε προσπαθήσει να περάσει νομοθεσία που χαρακτήριζε τη γειτονική Τουρκία ως «ασφαλή τρίτη χώρα», όμως ο νόμος ακυρώθηκε από τα δικαστήρια. Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να επαναφέρει τη ρύθμιση, σημειώνει το Politico.



