Μία άκρως επικίνδυνη και άγνωστη χημική ουσία, εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί έπιασαν στα «πράσα» αγοραπωλησία ναρκωτικών στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Κατόπιν έρευνας στο σπίτι του διακινητή, εντοπίστηκαν ζυγαριές ακριβείας και η άγνωστη ουσία.

Πρόκειται για το «γρήγορο» όπως το ονομάζουν στις πιάτσες και στα στέκια των τοξικομανών. Πρόκειται δηλαδή για φθηνά συνθετικά ναρκωτικά που παρασκευάζονται ακόμη και κατ’ οίκον με βάση νόμιμες πρώτες ύλες και έχουν κατακλύσει πλέον την Ευρώπη.

Η κατασχεθείσα ουσία στα σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια για ανάλυση ώστε να προσδιοριστεί πλήρως και από εκεί και έπειτα αναμένεται να μπει στον ευρωπαϊκό κατάλογο των νέων υπό διάδοση και χρήση ναρκωτικών ουσιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.