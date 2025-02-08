«Κάντε την Ευρώπη Σπουδαία Ξανά»: Σύνοδος της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς στη Μαδρίτη

«Κάντε την Ευρώπη Σπουδαία Ξανά» (Make Europe Great Again, MEGA): Με αυτό το σύνθημα, εμπνευσμένο από το «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά» του Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες της άκρας δεξιάς θα μετάσχουν σήμερα σε σύνοδο στη Μαδρίτη, που έχει στόχο να υπερασπιστεί μια «στροφή 180 μοιρών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον Βίκτορ Όρμπαν και την Μαρίν Λεπέν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι ηγέτες της ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Πατριώτες για την Ευρώπη» σχεδιάζουν να συγκεντρωθούν σε ξενοδοχείο κοντά στη ισπανική πρωτεύουσα.

Με 86 Ευρωβουλευτές σε σύνολο 720, εκ των οποίων οι 30 από τον RN, η ομάδα αυτή είναι η τρίτη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024.

Σύμφωνα με το ακροδεξιό ισπανικό κόμμα Vox, που διοργανώνει τη συνάντηση, περίπου 2.000 άνθρωποι αναμένεται να παρευρεθούν στη σύνοδο, η οποία προγραμματίστηκε την επομένη δείπνου μεταξύ των ηγετών των Πατριωτών για την Ευρώπη και του Κέβιν Ρόμπερτς, του προέδρου του αμερικανικού υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών The Heritage Foundation.

Στόχος της συνάντησης είναι να «καθοριστεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί» από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε το Vox, το οποίο ζητεί «στροφή 180 μοιρών» της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ποιοι θα παρευρεθούν - Τι θα συζητήσουν

Στους παρισταμένους αναμένεται να απευθύνουν ομιλίες πέραν του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας και της ηγετικής μορφής του Εθνικού Συναγερμού (RN) της Γαλλίας, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι (Η Λέγκα), ο πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις (ANO) ή ακόμη ο Γκέερτ Βίλντερς, που ενίοτε χαρακτηρίζεται ο «Ολλανδός Τραμπ» και του οποίου το Κόμμα για την Ελευθερία βγήκε πρώτο στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία λαμβάνει συχνά σήματα υποστήριξης από τον Ίλον Μασκ, και τα Αδέλφια της Ιταλίας της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, της μόνης Ευρωπαίας ηγέτιδος που παρευρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας του Αμερικανού προέδρου, δεν συμμετέχουν στη σύνοδο αυτή, καθώς ανήκουν σε άλλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για τους πολιτικούς που θα μετάσχουν, η σύνοδος της Μαδρίτης θα εξυπηρετήσει ως μια «επίδειξη ισχύος», σχολίασε στο AFP ο Στίβεν Φόρτι του αυτόνομου πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, κατά την άποψη του οποίου η πολιτική συμμαχία Πατριώτες για την Ευρώπη, που δημιουργήθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες, παραμένει ένας εύθραυστος συνασπισμός.

Ωστόσο έχει να ανταγωνιστεί στις Βρυξέλλες άλλες δύο πολιτικές συμμαχίες, τους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (80 ευρωβουλευτές) και την Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών (26 ευρωβουλευτές).

Στο πλαίσιο αυτό, οι Πατριώτες για την Ευρώπη θέλουν «να δείξουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού» με αυτούς τους δύο συνασπισμούς, υπογράμμισε ο Φόρτι.

Σύμφωνα επίσης με τον ερευνητή αυτόν, οι Πατριώτες για την Ευρώπη επιθυμούν περισσότερο «να επωφεληθούν από το κύμα που προκάλεσε η νίκη του Τραμπ και το σοκ που προκαλούν στην ΕΕ τα μέτρα του Τραμπ» για να αναδιαμορφώσουν «τις ισορροπίες» στους κόλπους της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

