ΗΠΑ: Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες αντιπυραυλικών συστημάτων Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιαεροπορικό σύστημά του «Iron Dome» μαζί με προσωπικό για τον χειρισμό τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι.

Οι συστοιχίες, που περιλαμβάνουν συνήθως ραντάρ και εκτοξευτές πυραύλων, εστάλησαν στα ΗΑΕ για να τα βοηθήσουν να αμυνθούν απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Το Ιράν έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη διάρκεια της τρέχουσας εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ μόλις έστειλε (στα ΗΑΕ) συστοιχίες Iron Dome και προσωπικό για να τους βοηθήσουν να τις λειτουργήσουν. Πώς κι έτσι; Επειδή υπάρχει μια εξαιρετική σχέση μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ στη βάση των Συμφωνιών του Αβραάμ», δήλωσε ο Χάκαμπι στη διάρκεια εκδήλωσης στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στη συμφωνία του 2020 με την οποία το Ισραήλ εγκαθίδρυσε σχέσεις με τα ΗΑΕ.

Το Ισραήλ έχει δώσει αντιαεροπορικά συστήματα στα ΗΑΕ και στο παρελθόν. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Εμιράτων Ανουάρ Γκάργκας, σύμβουλος του προέδρου, δήλωσε στις 17 Μαρτίου ότι οι επιθέσεις του Ιράν στους Άραβες γείτονές του θα ενισχύσουν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις αραβικές χώρες που έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του.

Ο Χάκαμπι ερωτήθηκε επίσης σχετικά με τις επιθέσεις Ισραηλινών εναντίον χριστιανών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Ο Χάκαμπι, που είναι ευαγγελιστής και υποστηρίζει επί μακρόν το Ισραήλ, απάντησε ότι «η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. Δεν έχει σημασία ποιος την κάνει, αυτό που γίνεται είναι το έγκλημα».

Ο Χάκαμπι είπε ακόμη ότι πολλοί από τους Ισραηλινούς που διαπράττουν βίαιες ενέργειες στη Δυτική Όχθη, στην οποία αναφέρθηκε με τη βιβλική της ονομασία Ιουδαία και Σαμάρεια την οποία χρησιμοποιεί η ισραηλινή κυβέρνηση, δεν ζουν εκεί.

Είπε πως μπορεί να ζουν στο Τελ Αβίβ, μια πόλη που θεωρείται γενικά πιο φιλελεύθερη από άλλα τμήματα της χώρας. Όμως όταν από το ακροατήριο ακούστηκαν ορισμένες αποδοκιμασίες, ο Χάκαμπι πρόσθεσε: «Αλλά πιθανόν όχι».

«Όμως όπου κι αν ζουν, όταν διαπράττουν μια τρομοκρατική ενέργεια ή ένα έγκλημα, τότε αυτό που έχουν κάνει, νομίζω, είναι ντροπή προς το Κράτος του Ισραήλ και τον ισραηλινό λαό, και θα πρέπει να καταδικασθεί», είπε, και το ακροατήριο χειροκρότησε.

Πηγή: skai.gr

