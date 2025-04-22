Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτική μονάδα στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ, ανατολικά της Μόσχας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

❗️❗️More video of a powerful explosion and subsequent detonation at the 🇷🇺51st arsenal of the Main Missile and Artillery Directorate (GRAU) of the Russian Ministry of Defense, located in the Kirzhach district of the Vladimir region. pic.twitter.com/FbYxrmQ10T April 22, 2025

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε την έκρηξη πυρομαχικών, ανέφερε το υπουργείο σύμφωνα με το RIA.

Russia: Explosions were reported at 51st missile and artillery arsenal near Kirzhach town of Vladimir region of Russia https://t.co/5hWQ9Kc1wW pic.twitter.com/bnY0ZtEeHh — Liveuamap (@Liveuamap) April 22, 2025





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.