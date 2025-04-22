Λογαριασμός
Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Κιρζάχ σε στρατιωτική μονάδα - Σε ατύχημα την αποδίδει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας (Δείτε βίντεο)

 Κανάλια στο Telegram, που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε οπλοστάσιο, κοντά στο χωριό Μπάρσοβο

UPDATE: 18:28
Έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτική μονάδα στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ, ανατολικά της Μόσχας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. 

Η πυρκαγιά προκάλεσε την έκρηξη πυρομαχικών, ανέφερε το υπουργείο σύμφωνα με το RIA.


 

TAGS: Ρωσία Έκρηξη Μόσχα
