Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναφέρονται πλέον στον Περσικό Κόλπο ως Αραβικό Κόλπο ή Κόλπο της Αραβίας, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αραβικά έθνη έχουν πιέσει για την αλλαγή της γεωγραφικής ονομασίας της θαλάσσιας περιοχής νότια του Ιράν, ενώ το Ιράν διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με τον κόλπο.

Ο Περσικός Κόλπος είναι ευρέως γνωστός με αυτή την ονομασία από τον 16ο αιώνα, αν και οι όροι "Κόλπος της Αραβίας" και "Αραβικός Κόλπος" κυριαρχούν στη χρήση σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η κυβέρνηση του Ιράν, πρώην Περσία, είχε απειλήσει να μηνύσει την Google το 2012 επειδή δεν είχε επισημάνει καθόλου το όνομα της θαλάσσιας περιοχής στους χάρτες της.

Στους Χάρτες Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, η θαλάσσια περιοχή εμφανίζεται ως Περσικός Κόλπος (Αραβικός Κόλπος). Οι Χάρτες της Apple αναφέρονται μόνο με την ονομασία «Περσικός Κόλπος».

Ο αμερικανικός στρατός επί σειρά ετών αποκαλεί μονομερώς τον Περσικό Κόλπο ως Αραβικό Κόλπο στις δηλώσεις και τις εικόνες που δημοσιοποιεί.

Η ονομασία της περιοχής έχει μετατραπεί σε ζήτημα με έντονο συναισθηματικό φορτίο για τους Ιρανούς, οι οποίοι αναφέρονται στην μακραίωνη ιστορία της χώρας τους ως Περσική Αυτοκρατορία. Μια διπλωματική ένταση είχε ξεσπάσει το 2017, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν χρησιμοποίησε την ονομασία Αραβικός Κόλπος για τον θαλάσσιο διάδρομο. Ο τότε πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, είχε δηλώσει πως ο Τραμπ έπρεπε να «μελετήσει γεωγραφία».

«Όλοι ήξεραν ότι η φιλία του Τραμπ ήταν προς πώληση στον πλειοδότη. Τώρα ξέρουμε ότι και η γεωγραφία του είναι επίσης», είχε γράψει τότε διαδικτυακά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

Την Τετάρτη, και ο νυν υπουργός Εξωτερικών του Ιράν τοποθετήθηκε επί του θέματος, δηλώνοντας ότι τα ονόματα των θαλάσσιων οδών της Μέσης Ανατολής «δεν συνεπάγονται κυριότητα από κάποιο συγκεκριμένο έθνος, αλλά αντανακλούν έναν κοινό σεβασμό προς την συλλογική κληρονομιά της ανθρωπότητας».



