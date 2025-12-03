Bερολίνο: 200 εκατομ. σε αμερικανικά όπλα για το Κίεβο

Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς χρηματοδότες της Ουκρανίας, προσπαθεί να χαράξει νέα στρατηγική για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία, ενώ και η ίδια βρίσκεται υπό πίεση.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Το Βερολίνο παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, μετά τις επαφές της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τη ρωσική ηγεσία στη Μόσχα, η οποία δείχνει άκαμπτη για υποχωρήσεις ως προς τις εδαφικές της διεκδικήσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Η γερμανική κυβέρνηση, υπό πίεση πλέον εξαιτίας του υψηλού κόστους της στήριξης της Ουκρανίας που έχει αναλάβει από το 2022 έως σήμερα, προσπαθεί να καθορίσει τα επόμενα βήματά της, ενώ ταυτόχρονα επενδύει μαζικά και στην αναβάθμιση των δικών της ενόπλων δυνάμεων.Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι η Γερμανία θα συμμετέχει στα επόμενα πακέτα αποστολών αμερικανικών εξοπλιστικών συστημάτων στην Ουκρανία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως εξήγησε, η Γερμανία θα αγοράσει όπλα από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία μέσω του μηχανισμού PURL, που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο. Ήδη η Γερμανία έχει χρηματοδοτήσει ένα πρώτο πακέτο αγοράς και αποστολής αμερικανικών όπλων ύψους 500 εκατομ. δολαρίων.Στη νέα δρομολογούμενη αποστολή βοήθειας προς το Κίεβο προστίθενται επιπλέον 25 εκατομμύρια δολάρια, που θα συνεισφέρει η Γερμανία μέσω ειδικού ταμείου του ΝΑΤΟ για τον χειμερινό εξοπλισμό και την περίθαλψη Ουκρανών στρατιωτών στην πρώτη γραμμή του μετώπου.Ταυτόχρονα υπάρχουν ήδη και πρώτες αντιδράσεις απέναντι στις δηλώσεις Πούτιν για πιθανότητα «πολέμου με την Ευρώπη». Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας και μυστικών υπηρεσιών των Χριστιανοδημοκρατών στη βουλή, Ρόντεριχ Κίζεβετερ, ανέφερε μέσω Χ: «Η προληπτική υποχώρηση στη Μόσχα δεν λειτούργησε ποτέ ως διαπραγματευτική τακτική».Aυξάνονται οι δορυφορικές παρεμβολέςΤαυτόχρονα αυξάνεται η ανησυχία στη Γερμανία για τις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ αίσθηση προκαλεί απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης στην Κ.Ο.των Πρασίνων ότι «καθημερινά καταγράφεται διψήφιος αριθμός ρωσικών κατασκοπευτικών δορυφόρων» που εντοπίζονται πάνω από γερμανικά εδάφη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.Σύμφωνα με έγγραφο του Ζεμπάστιαν Χάρτμαν από τους Σοσιαλδημοκράτες, αντιπροέδρου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αμυντικών Υποθέσεων, τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφεται αυξημένος αριθμός ρωσικών αναγνωριστικών δορυφόρων.«Ο αριθμός των υπερπτήσεών τους πάνω από τη Γερμανία έχει αυξηθεί αναλόγως», ενώ, όπως σημειώνει, και κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο «έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις παρεμβολών σε ευρωπαϊκούς και γερμανικούς δορυφόρους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.