Bενετία: Προειτοιμάζεται για διαδηλώσεις μετά την άφιξη του πρέσβη Φερτίτα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία Τίλμαν Φερτίτα έφθασε στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας με το υπερπολυτελές γιοτ του, προκαλώντας διαμαρτυρίες για τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αρχές της Βενετίας ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενώ η πόλη προετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της.

Ο Φερτίτα, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διορισμένος από τον Τραμπ, πραγματοποιεί περιοδεία με τη θαλαμηγό του μήκους 117 μέτρων στο πλαίσιο της "Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour" για τον εορτασμό της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Το γιοτ του προσέγγισε και έδεσε στη Ρίβα ντέι Σέτε Μαρτίρι, περίπου 1 χλμ από την Πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία Τίλμαν Φερτίτα έφθασε σήμερα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας με το υπερπολυτελές γιοτ του, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες με επίκεντρο τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και με τις αρχές να αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της.

Ο Φερτίτα, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας τον οποίο όρισε ο Τραμπ στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ, περιηγείται στην ιταλική χερσόνησο με τη θαλαμηγό του Boardwalk, μήκους 117 μέτρων, στο πλαίσιο της περιοδείας του "Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour", με αφορμή την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Συνοδευόμενο από ένα ρυμουλκό, το κατάλευκο, πολυτελές γιοτ προσέγγισε αργά και έδεσε στη Ρίβα ντέι Σέτε Μαρτίρι, μια παραλιακή προκυμαία που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χλμ από την Πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Οι αρχές ενέτειναν τα μέτρα ασφαλείας λόγω των ανησυχιών για τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που συμπίπτουν με τη γιορτή Φέστα ντελ Ρεντεντόρε.

Η αρχαία αυτή γιορτή αναφέρεται στο τέλος μιας επιδημίας πανώλης και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες στη λιμνοθάλασσα αύριο Σάββατο για πυροτεχνήματα και θρησκευτικές τελετές.

Οι κάτοικοι της πόλης διαμαρτύρονται εδώ και καιρό σχετικά με τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού και την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της Βενετίας ως φόντο για υψηλού κύρους εκδηλώσεις, όπως τον γάμο του ιδρυτή της Amazon Τζέφ Μπέζος με τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσες τον Ιούνιο του 2025.

Ακτιβιστές από το κοινωνικό κέντρο Morion απηύθυναν κάλεσμα για διαδήλωση με το σύνθημα «Η Βενετία δεν είναι προς εκμετάλλευση» ("Venezia non si usa"), η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει από το κέντρο της πόλης και να κατευθυνθεί προς το σημείο όπου είχε ελλιμενιστεί το γιοτ.

Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων λένε πως θεωρούν τον Φερτίτα εκπρόσωπο των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως καταγγέλλουν, πυροδοτεί συρράξεις, στηρίζει τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και αυξάνει την οικονομική αστάθεια και άνοδο των τιμών παγκοσμίως.

Η ιταλική Συμμαχία των Πράσινων και της Αριστεράς (AVS) κατηγορεί την κυβέρνηση πως απέσπασε εκατοντάδες αστυνομικούς από τα καθήκοντά τους για τη δημόσια ασφάλεια, προκειμένου να λειτουργήσουν ως «σωματοφύλακες» του Φερτίτα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ιταλία, ενώ κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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