Ο Χιου Έντουαρντς, ο Βρετανός πρώην παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, και κάποτε αξιοσέβαστη φυσιογνωμία γνωστή σε κάθε νοικοκυριό στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εις βάρος του για δημιουργία εικόνων παιδικής πορνογραφίας, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο Έντουαρντς, 62 ετών, ήταν από τους πιο καλοπληρωμένους παρουσιαστές ειδήσεων του BBC (435.000 στερλίνες – περίπου 500.000 ευρώ για τη χρονιά 2022-23) και ένας από τους γνωστότερους στη Βρετανία. Για περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίαζε το βραδινό δελτίο ειδήσεων των 9. Ήταν εκείνος που ανακοίνωσε στο έθνος τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, το 2022, ενώ κάλυψε και κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα των τελευταίων ετών, όπως εκλογές, βασιλικούς γάμους και την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Ήταν επίσης ο παρουσιαστής της στέψης του βασιλιά Καρόλου, τον Μάιο του 2023.

Ο Έντουαρντς είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αφού κατηγορήθηκε ότι πλήρωσε έναν έφηβο για να του δώσει γυμνές φωτογραφίες. Στη συνέχεια νοσηλεύτηκε, πάσχοντας από κατάθλιψη.

Η υπόθεση είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις βρετανικές εφημερίδες και το BBC επικρίθηκε σφοδρά για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το σκάνδαλο.

Η αστυνομία είχε αναφέρει αρχικά ότι δεν είχε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Όμως ο παρουσιαστής δεν επέστρεψε ποτέ στον αέρα και η παραίτησή του από το BBC ανακοινώθηκε τον Απρίλιο.

Οι τρεις κατηγορίες που βαραίνουν τον 62χρονο σχετίζονται με φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν μέσω μηνυμάτων στο WhatsApp μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Απριλίου 2022 και βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο ενός παιδιού.

Ο Έντουαρντς συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου 2023 και κατηγορήθηκε επίσημα στις 26 Ιουνίου.

Θα εμφανιστεί σε δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη, για αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, ανέφερε σε δελτίο Τύπου η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

