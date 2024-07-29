Κίνα: Μπλοκάρει το 80% των πληρωμών από τη Ρωσία σε γιουάν

Περίπου το 80% των πληρωμών από τη Ρωσία προς την Κίνα σε γιουάν επιστρέφονται πίσω, επειδή οι κινεζικές τράπεζες φοβούνται ότι θα υποστούν δευτερογενείς κυρώσεις, γράφει η ρωσική εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη πηγή στην χρηματοπιστωτική αγορά.

Άλλες πηγές της εφημερίδας επισημαίνουν ότι οι πληρωμές μπορούν να βρίσκονται σε λογαριασμούς για μερικές εβδομάδες και εν συνεχεία επιστρέφονται πίσω χωρίς να δίνονται εξηγήσεις.

Η κατάσταση οξύνθηκε τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ διεύρυναν τον ορισμό «Στρατιωτικό-Βιομηχανικό Σύμπλεγμα της Ρωσίας», συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτόν τις μεγάλες ρωσικές τράπεζες.

Τα προβλήματα με τις συναλλαγές στην Κίνα από τη Ρωσία άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2023, όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων για τράπεζες άλλων χωρών που συνεργάζονται με ρωσικές επιχειρήσεις του Στρατιωτικό-Βιομηχανικού Συμπλέγματος.

Μερικές φορές παραδίδονται στη Ρωσία προϊόντα από την Κίνα, ωστόσο ο Κινέζος προμηθευτής δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα του για διάστημα πέντε –έξι μηνών, δήλωσε στην εφημερίδα ο διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας «Sapoznikof and partners» Αλεξέι Σαπόζνικοφ. Για να γίνουν οι πληρωμές , οι Ρώσοι εισαγωγείς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πρακτόρων πληρωμών, δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρείας Sagrada Legal Όλεγκ Ουσακόφ. Οι προμήθειες τους μπορεί να φθάνουν εώς και το 30% του μεταφερόμενου ποσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

