Χρηματοδοτική τρύπα 22 δισ. λιρών από τους Τόρις βρήκαν οι Εργατικοί - Μέτρα συγκράτησης δαπανών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η κυβέρνηση των Εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο κληρονόμησε από τους Συντηρητικούς μία χρηματοδοτική τρύπα 22 δισεκατομμυρίων λιρών, ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων η νέα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Η κα Ριβς τόνισε πως μέρος αυτών των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων δεν είχε κοστολογηθεί και επίσης δεν είχε δηλωθεί στα βιβλία ως όφειλε, με το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού να έχει άγνοια.

Η «σιδηρά κυρία» των Εργατικών, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τα ηνία της βρετανικής οικονομίας, διέταξε με το που τοποθετήθηκε στο πόστο από τον σερ Κιρ Στάρμερ, μία αναλυτική αποτίμηση των δημοσιονομικών δεδομένων. Από το βήμα της Βουλής κατηγόρησε την κυβέρνηση των Συντηρητικών για «επανειλημμένη και εσκεμμένη» συγκάλυψη της πραγματικής κατάστασης.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η διαχείριση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, περιλαμβανομένου του ακυρωθέντος πλέον σχεδίου για απέλαση παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα, είχε κόστος που υπέρβαινε τον κυβερνητικό προϋπολογισμό κατά 6,4 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών δε, είχε μια τρύπα της τάξης του 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή η κα Ριβς προανήγγειλε μια σειρά μέτρων για συγκράτηση των δαπανών. Μεταξύ άλλων, τα υπουργεία καλούνται να εξοικονομήσουν συνολικά 3 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ ακυρώνεται μια σειρά έργων στο σύστημα μεταφορών που είχε εξαγγείλει ο Ρίσι Σούνακ. Θα επαναξιολογηθεί επίσης η δέσμευση των Τόρις για ανέγερση 40 καινούριων νοσοκομείων.

Επίσης, εν μέσω αποδοκιμασιών από την αντιπολίτευση, ανακοίνωσε πως θα καταργηθεί το χειμερινό επίδομα θέρμανσης για κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων.

Στη συνέχεια η κα Ριβς ανακοίνωσε πως θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος στις 30 Οκτωβρίου. Προετοίμασε τους βουλευτές για «δύσκολες αποφάσεις» ως προς τις κρατικές δαπάνες, τα επιδόματα πρόνοιας και τους φόρους.

Είπε ότι θα είναι ένας προϋπολογισμός που «θα επισκευάζει τα θεμέλια της οικονομίας μας» και θα βασίζεται σε τρεις αρχές: σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων - τήρηση της προεκλογικής δέσμευσης ότι δε θα γίνουν αυξήσεις σε εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεις, στο βασικό συντελεστή φόρου εισοδήματος και στον ΦΠΑ - ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

Τη σφοδρή επίθεση και αιτιάσεις της υπουργού απέρριψε ο Συντηρητικός προκάτοχός της Τζέρεμι Χαντ, αμφισβητώντας τόσο τη «μαύρη τρύπα», όσο και τον ισχυρισμό της κ. Ριβς ότι δεν είχε πλήρη εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης ήδη πριν από τις εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.