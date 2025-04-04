Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επί του παρόντος ουσιαστικά ανύπαρκτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του TASS.

«Η Ρωσία, για προφανείς λόγους, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα - γιατί δεν έχουμε κανένα απτό εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αναφερόμενος στην απουσία της Ρωσίας από τη λίστα των χωρών που στοχεύουν οι αμερικανικοί δασμοί.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ουσιαστικά καθόλου εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις», τόνισε.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι απίθανο να βιώσει θετικές επιπτώσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ, καθώς η αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία θα απαιτήσει προσεκτικές ενέργειες από τη Ρωσία.

«Είναι απίθανο αυτοί οι δασμοί των ΗΠΑ να είναι επωφελείς. Η παγκόσμια οικονομία ανταποκρίνεται πολύ συναισθηματικά σε αυτές τις αποφάσεις. Παρατηρούμε υψηλό επίπεδο αναταράξεων στις διεθνείς αγορές και φυσικά η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναταραχή», είπε.

Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, οι επιδέξιες ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν και της κυβέρνησης έχουν εξασφαλίσει το απαραίτητο απόθεμα σταθερότητας για τη ρωσική οικονομία, σημείωσε.

«Χάρη στις επιδέξιες ενέργειες της κυβέρνησής μας, μαζί με τον πρόεδρο, η οικονομία μας αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά επιτυχώς. Είναι ισχυρή και έχει υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας», είπε.

«Ωστόσο, θα απαιτηθούν πρόσθετες προσπάθειες υπό το πρίσμα της αναταραχής που βιώνεται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνέπειες των αμερικανικών δασμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.