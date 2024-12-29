Μόσχα: Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Αλίγιεφ για τη συντριβή του αεροσκάφους της AZAL

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιλχάμ Αλίγιεφ συζήτησαν ξανά τηλεφωνικά την Κυριακή για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, με πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο Interfax.

«Ο Πούτιν και ο Αλίγιεφ συνέχισαν να συζητούν διάφορα θέματα σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους της Αζερμπαϊτζάν» αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

Η είδηση έρχεται στη σκιά των επικρίσεων του Αλίγιεφ κατά της Μόσχας, την οπoία κατηγόρησε ότι επιχείρησε να αποκρύψει ότι ευθυνόταν για την αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν.

«Έχουμε κοινοποιήσει ξεκάθαρα τα αιτήματά μας στη ρωσική πλευρά, παραδόθηκαν ήδη στις 27 Δεκεμβρίου. Ποια ήταν αυτά; Πρώτον, η ρωσική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το Αζερμπαϊτζάν. Δεύτερον, να παραδεχτεί την ενοχή της. Τρίτον, να τιμωρήσει τους ένοχους, να τους θέσει ποινικά υπεύθυνους και να καταβάλει αποζημίωση τόσο στο κράτος όσο και στους τραυματίες, επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Αυτοί είναι οι όροι μας. Ο πρώτος ικανοποιήθηκε το Σάββατο. Ελπίζω οι υπόλοιπες απαιτήσεις μας επίσης να ικανοποιηθούν», διεμήνυσε ο Αλίγιεφ.

Ο Αζέρος πρόεδρος δήλωσε πως η ουρά του αεροπλάνου υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρά που δέχθηκε από το έδαφος.

Παράλληλα, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που είχαν ενεργοποιηθεί στην περιοχή, έθεσαν εκτός λειτουργίας πολλά ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους.

Το γεγονός ότι η άτρακτος είναι γεμάτη τρύπες αποδεικνύει, σύμφωνα με τον Αζέρο πρόεδρο, πως οι θεωρίες ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από σμήνος πουλιών ή εξερράγη δεξαμενή οξυγόνου, που διακινήθηκαν τις πρώτες ώρες από ρωσικούς κύκλους δείχνουν απόπειρα συγκάλυψης, η οποία πλέον μετά το τηλεφώνημα συγγνώμης από τον Ρώσο πρόεδρο, δεν έχει καμία βάση.

Ο Αλίεφ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που παρουσιάσθηκαν από τη Ρωσία μετά τη συντριβή «δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ρωσική πλευρά προσπάθησε να πνίξει την υπόθεση».

«Το να παραδεχθεί κανείς την ενοχή του, να ζητήσει συγγνώμη εγκαίρως και όσο αυτό είναι χρήσιμο για το Αζερμπαϊτζάν που θεωρείται φίλη χώρα και να πληροφορήσει το κοινό για το θέμα αυτό, αυτά είναι που έπρεπε να έχουν γίνει», επισήμανε ο Αζέρος πρόεδρος

Ο Αλίγιεφ πάντως αναγνωρίζει ότι δεν πρόκειται για σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια, αλλά για ένα τραγικό λάθος.

Την ιδια ωρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει ότι το αεροσκάφος στοχοποιήθηκε από τους Ρώσους, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ουκρανική μυστική υπηρεσία έχει πληροφορίες, τις οποίες θα μοιραστεί με τους εταίρους της.

Παράλληλα, ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να σταματήσει να ψεύδεται για το θέμα.

Πηγή: skai.gr

