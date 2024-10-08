Ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Σεπτέμβριος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως σε ένα έτος που είναι "σχεδόν βέβαιο" ότι θα καταγραφεί ως το θερμότερο στα χρονικά, ανακοίνωσε σήμερα το Copernicus, το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σεπτέμβριος κατέγραψε ακραίες βροχοπτώσεις και καταστροφικές καταιγίδες σε όλο τον κόσμο, καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα και συχνότητα καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τον περασμένο μήνα ήταν η δεύτερη υψηλότερη μετά τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus, η οποία χρησιμοποιεί δισεκατομμύρια μετρήσεις από δορυφόρους, πλοία, αεροσκάφη και μετεωρολογικούς σταθμούς για τις ανάγκες των υπολογισμών της.

Το περασμένο έτος ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί στα χρονικά, αλλά το 2024 φαίνεται ότι θα επαναλάβει το ρεκόρ αυτό.

Πώς προκλήθηκαν οι πλημμύρες σε όλο τον πλανήτη

Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν σημαίνει μόνο αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και το φαινόμενο της παγίδευσης στην ατμόσφαιρα και στις θάλασσες εξαιτίας της πλεονάζουσας θερμότητας.

Ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς και οι θερμότεροι ωκεανοί φέρνουν μεγαλύτερη εξάτμιση των υδάτων, γεγονός που επηρεάζει τις βροχοπτώσεις και έχει ως αποτέλεσμα αυτές να είναι εντονότερες και να σημειώνονται καταιγίδες.

Στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου κάποια τμήματα του κόσμου γνώρισαν ''βροχοπτώσεις μέσα σε λίγες ημέρες που κανονικά σημειώνονται στη διάρκεια ενός μήνα", εξηγεί η Σαμάνθα Μπέρτζες, η υποδιευθύντρια της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus.

"Τα περιστατικά ακραίων βροχοπτώσεων αυτό τον μήνα, κάτι το οποίο παρατηρούμε όλο και συχνότερα, έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας της θερμότερης ατμόσφαιρας. Ο κίνδυνος από τις ακραίες βροχοπτώσεις θα συνεχίσει να αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας", προσθέτει η Μπέρτζες.

Σε έναν μήνα ακραίων καιρικών φαινομένων ο τυφώνας Ελίν σφυροκόπησε τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ο τυφώνας Κράθον την Ταϊβάν, ενώ η καταιγίδα Μπόρις προκάλεσε πλημμύρες και καταστροφές στην κεντρική Ευρώπη.

Οι τυφώνες Γιαγκί και Μπεμπίνκα άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στην Ασία, ενώ φονικές πλημμύρες έπληξαν το Νεπάλ, την Ιαπωνία, τη δυτική και κεντρική Αφρική.

Σύμφωνα με το Copernicus, συνθήκες μεγαλύτερης από τον μέσο όρο υγρασίας παρατηρήθηκαν σε τμήματα της Αφρικής, στη Ρωσία, την Κίνα και την Αυστραλία, ενώ το Πακιστάν επλήγη έντονα από τους μουσώνες.

Νέα υψηλά ρεκόρ

Ο Copernicus ανακοίνωσε ότι η περίοδος από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2024 έχει ήδη σημειώσει υψηλά ρεκόρ "καθιστώντας σχεδόν σαφές ότι το 2024 θα είναι το θερμότερο έτος στα χρονικά".

Δεκατέσσερις από τους τελευταίους 15 μήνες κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, δηλαδή την περίοδο 1850-1900.

Αυτό δεν συνιστά παραβίαση της συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα, που έχει στόχο τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου και κατά προτίμηση 1,5 γιατί αυτό το όριο μετριέται στη διάρκεια δεκαετιών και όχι μεμονωμένων ετών.

Αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο στόχος για 1,5 βαθμό μοιάζει ανέφικτος.

Οπως είναι σήμερα η κατάσταση, οι διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη από τις εκπομπές καυσαερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα θα έχουν ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία σε όλο τον πλανήτη να αυξηθεί μέχρι και 2,9 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100, σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια παρότι οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρέπει να μειωθούν κατά το ήμισυ αυτή τη δεκαετία.

