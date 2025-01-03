Η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Παετονγκτάρν Σιναουάτρα αποκάλυψε προσωπική περιουσία αξίας σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων της (πόθεν έσχες) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η πρωθυπουργός, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Αύγουστο, είναι υποχρεωμένη να κάνει δήλωση στην Εθνική Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς (NACC) για την περιουσιακή κατάστασή της, η οποία ανέρχεται σε 13,8 δισεκατομμύρια μπαχτ, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που διανεμήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι διάφορες τοποθετήσεις και επενδύσεις της ανέρχονται σε 11 δισεκατομμύρια μπαχτ (πάνω από 310 εκατομμύρια ευρώ), ενώ διαθέτει σε μετρητά ένα δισεκατομμύριο μπαχτ (πάνω από 28 εκατομμύρια ευρώ), αναφέρει στη δήλωσή της.

Στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 75 ρολόγια πολυτελείας αξίας 162 εκατομμυρίων μπαχτ (σχεδόν 4,6 εκατομμύρια ευρώ), 217 επώνυμες τσάντες αξίας 76 εκατομμυρίων μπαχτ (πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και ιδιοκτησίες στο Λονδίνο και την Ιαπωνία.

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα δήλωσε επίσης παθητικό σχεδόν πέντε δισεκατομμυρίων μπαχτ (πάνω από 141 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με το έγγραφο της NACC που δημοσιοποιήθηκε από τα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης, πράγμα που δίνει στην περιουσία της καθαρή αξία 8,9 δισεκατομμυρίων μπαχτ (πάνω από 251 εκατομμύρια ευρώ).

Ο πατέρας της, ο Τακσίν Σιναουάτρα, είχε εξαγοράσει το 2007 την ποδοσφαιρική ομάδα Μάντσεστερ Σίτι αφού είχε διατελέσει και ο ίδιος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, και διαθέτει σήμερα περιουσία 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Είναι ο δέκατος πιο πλούσιος άνθρωπος στη χώρα του.

Ο Τακσίν Σιναουάτρα χρησιμοποίησε τον πλούτο του, που δημιουργήθηκε από την αυτοκρατορία του στις τηλεπικοινωνίες Shin Corp, για να μπει στην πολιτική και η οικογένειά του διατήρησε την επιρροή της ακόμα και στη διάρκεια των χρόνων της εξορίας που ακολούθησαν την αποπομπή του με το πραξικόπημα του Σεπτεμβρίου 2006.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.