Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) δημοσίευσε σήμερα νέο οπτικό υλικό σχετικά με τις απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72).

«Μαχητικά αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απογειώνονται από το USS Abraham Lincoln (CVN 72) κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός του Ιράν», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Χ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom).

U.S. Navy fighter jets take off from USS Abraham Lincoln (CVN 72) during Operation Epic Fury. U.S. forces continue to conduct strikes against military targets inside of Iran. pic.twitter.com/eqcyAoASv5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 7, 2026

Πηγή: skai.gr

