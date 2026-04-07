Μαχητικά των ΗΠΑ απογειώνονται από το USS Abraham Lincoln για επιθέσεις κατά του Ιράν - Δείτε βίντεο

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός του Ιράν», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της, η Centcom

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) δημοσίευσε σήμερα νέο οπτικό υλικό σχετικά με τις απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72).

«Μαχητικά αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απογειώνονται από το USS Abraham Lincoln (CVN 72) κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός του Ιράν», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Χ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom).

