Οι συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού στην Αυστρία, χωρίς το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας θα συνεχιστούν μεταξύ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) και των Σοσιαλδημοκρατών, μετά την αποχώρηση των φιλελεύθερων NEOS από αυτές.

Η ηγεσία του SPÖ συνεδρίασε νωρίτερα και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ανέφερε ότι η «μπάλα» είναι πλέον στην πλευρά του ÖVP να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ή όχι. Αμέσως μετά, ένας εκπρόσωπος του ÖVP είπε ότι τα δύο κόμματα συμφώνησαν το απόγευμα να συνεχίσουν τις συνομιλίες στο γραφείο του καγκελάριου Καρλ Νεχάμερ.

Τα δύο κόμματα, ÖVP και SPÖ, διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόλις μίας ψήφου και διερευνούσαν εδώ και δύο μήνες την προοπτική συνεργασίας με τους NEOS, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εισόδου στην κυβέρνηση του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.