Η χώρα που φιλοξενεί φέτος τη Eurovision, η Αυστρία, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Επιθυμεί να κρατήσει τον διαγωνισμό μακριά από πολιτικές συγκρούσεις και να αποτρέψει ενδεχόμενα μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ.

Το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE ψήφισε την Τρίτη υπέρ της αποχώρησης από τη Eurovision του 2026, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, έγινε έτσι η πέμπτη χώρα που υιοθετεί ανάλογη στάση.

Ήδη Ολλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία και Ιρλανδία έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν το ίδιο, ενώ το βελγικό δίκτυο VRT δήλωσε ότι στηρίζει τη θέση τους.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ, απέστειλε επιστολή στους ομολόγους της από τις έξι χώρες, εκφράζοντας ανησυχία ότι τα μποϊκοτάζ μπορεί να προκαλέσουν διχασμό, χωρίς να βελτιώσουν την κατάσταση στη Γάζα.

«Ως υπουργός Εξωτερικών της χώρας που φιλοξενεί τη Eurovision, ανησυχώ βαθιά για τον κίνδυνο ρήξης μεταξύ των μελών της EBU σχετικά με το ζήτημα αυτό», ανέφερε στην επιστολή της που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η Eurovision είναι μια γιορτή μουσικής και ενότητας και όχι πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, φωνές από διάφορες πλευρές ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ, με την κυβέρνηση της Βιέννης να επιδιώκει ισορροπία και να διαφυλάξει την εικόνα του διαγωνισμού.

Με λίγα λόγια, η Αυστρία θέλει το σύνθημα της Eurovision να παραμείνει «United by Music» και όχι «διχασμένοι από την πολιτική».

