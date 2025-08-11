Αυστρία: Άνδρας γαντζώθηκε σε τρένο υψηλής ταχύτητας και επέζησε

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστρία, με έναν άνδρα να γαντζώνεται σε τρένο υψηλής ταχύτητας το βράδυ του Σαββάτου. Πρόκειται για έναν 24χρονο από την Αλγερία που πραγματικά σώθηκε από τύχη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός κατέβηκε από το τρένο για να καπνίσει αλλά δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί και πιάστηκε από το εξωτερικό του συρμού στον σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης.

«Είναι ανεύθυνο, κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο», ανέφερε ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ. «Και δεν θέτετε μόνο τον εαυτό σας σε κίνδυνο, αν καταλήξετε κάτω από το τρένο πρέπει να έρθουν διασώστες, αστυνομία και πυροσβεστική», σημείωσε.

Όπως περιέγραψε ο Χόφερ, αφού γαντζώθηκε στο τρένο, ξεκίνησε να χτυπά τα παράθυρα και έτσι έγινε αντιληπτός, με τον μηχανοδηγό να πατά το φρένο έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Heute και όπως αναφέρει ο Guardian, ο άνδρας κατάφερε να φτάσει μέχρι το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα βαγόνια.

Μόλις το τρένο έφτασε στον επόμενο σταθμό, ο 24χρονος συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

