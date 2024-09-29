Ο βουλευτής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκίντεον Σάαρ, που θεωρείται «γεράκι», συμφώνησε να ενταχθεί στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός απόψε.
Η κίνηση αυτή ενδέχεται να ενισχύσει πολιτικά τον Νετανιάχου.
Ο Σάαρ ήταν ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του τα τελευταία χρόνια. Θα αναλάβει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και θα εξασφαλίσει επίσης μια θέση στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Νετανιάχου, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός N12.
Η διεύρυνση της κυβέρνησης αναμένεται ότι θα ενισχύσει τον Νετανιάχου, αφού έτσι θα εξαρτάται λιγότερο από άλλα μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.