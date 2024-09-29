Λογαριασμός
Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Γκίντεον Σάαρ εντάσσεται στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να ενισχύσει πολιτικά τον Νετανιάχου

Gideon Saar

Ο βουλευτής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκίντεον Σάαρ, που θεωρείται «γεράκι», συμφώνησε να ενταχθεί στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός απόψε.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να ενισχύσει πολιτικά τον Νετανιάχου.

Ο Σάαρ ήταν ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του τα τελευταία χρόνια. Θα αναλάβει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και θα εξασφαλίσει επίσης μια θέση στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Νετανιάχου, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός N12.

Η διεύρυνση της κυβέρνησης αναμένεται ότι θα ενισχύσει τον Νετανιάχου, αφού έτσι θα εξαρτάται λιγότερο από άλλα μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού.

Ισραήλ Μπέντζαμιν Ντενιάχου
