BRICS: Στις 6-7 Ιουλίου στο Ρίο ντε Ζανέιρο η φετινή σύνοδος κορυφής

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών των χωρών της ομάδας BRICS θα διεξαχθεί στις 6-7 Ιουλίου στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας Μάουρο Βιέιρα.

Φέτος, η Βραζιλία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του μπλοκ αυτού αναδυόμενων αγορών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική.

«Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους στις 6 και 7 Ιουλίου (...) θα υποδεχθούμε στην πόλη του στο Ρίο ντε Ζανέιρο τους αρχηγούς κρατών των 20 χωρών των BRICS στις δύο κατηγορίες τακτικών μελών και συνδεδεμένων μελών», δήλωσε ο Βιέιρα σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X από τον δήμαρχο του Ρίο, Εντουάρντο Πάες.

Στη σύνοδο αυτή «θα λάβουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη όλων αυτών των χωρών, για τη συνεργασία και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των κατοίκων», τόνισε ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης διπλωματίας.

Η κυβέρνηση του Βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, τονίζει ότι υπό την προεδρία της Βραζιλίας, οι BRICS θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Νότου και στη μεταρρύθμιση των πολυμερών θεσμών. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του ανέφερε «την ανάπτυξη μέσων πληρωμής» για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των χωρών μελών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα την απειλή του να επιβάλει δασμούς 100% στις χώρες των BRICS αν προσπαθήσουν να δημιουργήσουν δικό της νόμισμα, ή αν στηρίξουν οποιοδήποτε άλλο νόμισμα για να αντικαταστήσουν το αμερικανικό δολάριο.

Το Κρεμλίνο απάντησε στα τέλη Ιανουαρίου σε αυτή την απειλή Τραμπ τονίζοντας ότι η BRICS δεν εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινού νομίσματος, αλλά απλώς τη δημιουργία πλατφορμών κοινών επενδύσεων. Τον Δεκέμβριο το Κρεμλίνο είχε επισημάνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να αναγκάσουν τις χώρες να χρησιμοποιούν το δολάριο θα γυρίσει μπούμερανγκ, αφού ο Τραμπ είχε εκτοξεύσει αντίστοιχες απειλές εναντίον της ομάδας αυτής χωρών.

Τον Ιανουάριο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Βραζιλίας για το μπλοκ, ο Εντουάρντο Σαμπόια, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν υπάρχει σχέδιο» για αντικατάσταση του δολαρίου, αλλά μάλλον μια συζήτηση για τη χρήση τοπικών νομισμάτων σε εμπορικές συναλλαγές.

Η BRICS περιλαμβάνει 10 χώρες, ανάμεσά τους η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική. Επεκτάθηκε πρόσφατα με χώρες όπως η Ινδονησία, το Ιράν, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός από δώδεκα χώρες εταίρους, όπως η Κούβα, η Βολιβία, η Νιγηρία, η Αλγερία και η Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

