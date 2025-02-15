Η Κίνα σχεδιάζει να αναπτύξει ένα δίκτυο τουριστικών τρένων εξοπλισμένων με ιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων στο πλαίσιο των προσπαθειών της να δημιουργήσει μια «ασημένια οικονομία» και να αυξήσει τις δαπάνες των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών.

Την Τρίτη, τα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού και Εμπορίου, μαζί με την China State Railway Group Co., εξέδωσαν ένα κατευθυντήριο σχέδιο δράσης για την κυκλοφορία τρένων ειδικά σχεδιασμένων για συνταξιούχους τουρίστες. Ένα εθνικό δίκτυο «ασημένιου τουριστικού τρένου» που θα περιλαμβάνει «διαφοροποιημένες τουριστικές διαδρομές, ένα ευρύ φάσμα τουριστικών θεμάτων και ολοκληρωμένες υπηρεσίες» θα κατασκευαστεί έως το 2027, αναφέρεται στο έγγραφο.

Το baby boom της δεκαετίας του 1960 και η πολιτική του ενός παιδιού που ακολούθησαν δεκαετίες έχουν μετατρέψει την Κίνα σε έναν από τους πληθυσμούς που γερνούν ταχύτερα στον κόσμο. Ένας στους πέντε από τους 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους της ηπειρωτικής χώρας ήταν από 60 ετών και άνω στα τέλη του 2022. Το ποσοστό αυτό θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 30% σε μια δεκαετία, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας.

Πολλοί από αυτούς τους ηλικιωμένους έχουν συνταξιοδοτηθεί με σημαντικές αποταμιεύσεις, που σημαίνει ότι είναι μια από τις σπάνιες ομάδες ανθρώπων που η Κίνα μπορεί να αξιοποιήσει για να αναζωογονήσει τις δαπάνες σε μια εποχή που μια μακροχρόνια κρίση ιδιοκτησίας και οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Διεθνείς τουριστικές εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης τουριστικών τρένων μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο σχέδιο, σύμφωνα με το έγγραφο. Εθνικά και τοπικά ταμεία ανάπτυξης σιδηροδρόμων ενθαρρύνονται επίσης να υποστηρίξουν την ιδέα.

Τα ιατρικά ιδρύματα θα ενθαρρυνθούν επίσης να συνεργαστούν με το τμήμα σιδηροδρόμων για την παροχή ιατρικού προσωπικού και πόρων επείγουσας περίθαλψης. Τα ιατρικά έξοδα που πραγματοποιούνται στο δίκτυο θα μπορούν να ενταχθούν στην ασφάλιση υγείας και να διεκδικηθούν.

Πολλές τουριστικές εταιρείες στοχεύουν τους ηλικιωμένους της Κίνας για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Πέρυσι, η Viking Cruises με έδρα την Ελβετία συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο για τους Ηλικιωμένους της Σαγκάης για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για ηλικιωμένους που συνδυάζει μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού ενώ ταξιδεύουν στην Ασία και την Ευρώπη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.