Ένα αγόρι 2 ετών και μία 37χρονη γυναίκα υπέκυψαν τελικά στα τραύματά τους, δύο ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό τους κατά την επίθεση του Αφγανού Φαρχάντ Ν. με αυτοκίνητο σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για διαδήλωση στο κέντρο του Μονάχου.

Ο 24χρονος Αφγανός συνελήφθη άμεσα και έχει ομολογήσει την πράξη του, η οποία, σύμφωνα με την αξιολόγηση της εισαγγελίας, είχε ισλαμιστικό κίνητρο.

Δημοτική υπάλληλος και μετανάστρια, η 37χρονη που σκοτώθηκε από την επίθεση με το αυτοκίνητο

Ο Φρανκ Βέρνεκε, πρόεδρος του συνδικάτου Ver.di, το οποίο είχε διοργανώσει την κινητοποίηση την περασμένη Πέμπτη στο Μόναχο, δήλωσε νωρίτερα απόψε «βαθιά σοκαρισμένος και άναυδος» από τον θάνατο της γυναίκας - «της συναδέλφου μας» - και του μικρού παιδιού της, ενώ ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν δημοτική υπάλληλος στον Δήμο Μονάχου. «Αυτή και η κόρη της δολοφονήθηκαν ενώ βρίσκονταν στον δρόμο για τα συνδικαλιστικά της δικαιώματα. Ο πόνος δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια», δήλωσε ο κ. Ράιτερ. «Όλα αυτά πονούν τόσο πολύ και είναι τόσο αναίτια. Όλη η Βαυαρία θρηνεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος για τον θάνατο του μικρού παιδιού και της γυναίκας. Είναι αδιανόητο αυτό που περνούν οι συγγενείς. Η χώρα θρηνεί μαζί τους», δήλωσε ο κ. Σολτς και προανήγγειλε την απέλαση του δράστη. «Αφού εκτίσει την ποινή του, θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του. Όποιος διαπράττει μια τέτοια πράξη, δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει σε κάτι. Ο 24χρονος Αφγανός πρέπει να τιμωρηθεί για την ασυγχώρητη πράξη του», πρόσθεσε ο καγκελάριος από προεκλογική εκδήλωση στο Μόναχο.

Η οικογένεια των θυμάτων εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει η Sueddeutsche Zeitung. «Η Αμέλ γεννήθηκε στην Αλγερία και ήρθε στη Γερμανία σε ηλικία 4 ετών, ζούσε στο Μόναχο με τον σύζυγο και την κόρη της, Χάφσα, από το 2017. Ήταν ένα άτομο που υπερασπιζόταν τη δικαιοσύνη. Δραστηριοποιήθηκε για την αλληλεγγύη, την ισότητα και έκανε εκστρατεία για τα δικαιώματα των εργαζομένων και κατά της ξενοφοβίας και του αποκλεισμού, ενώ της ήταν πολύ σημαντικό να μεταδώσει αυτές τις αξίες στην κόρη της», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συγγενών των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

