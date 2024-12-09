«Παρακολουθούμε ενεργά την εξελισσόμενη κατάσταση στη Συρία και με ιδιαίτερη προσοχή», ανέφερε σε ανακοίνωση του Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Κύπρος υποστηρίζει σθεναρά την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας σε μια υπεύθυνη συριακή κυβέρνηση μέσω μιας συμπεριληπτικής διαδικασίας, καθοδηγούμενης από τη βούληση του συριακού λαού και σύμφωνα με το Ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενότητα, εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Συρίας πρέπει να γίνουν σεβαστές.

Προσβλέπουμε σε μια ομαλή πολιτική μεταβατική περίοδο, όπου η ακεραιότητα των κρατικών θεσμών, η τήρηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, η ασφάλεια όλων των Σύρων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μειονοτήτων, καθώς και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Συρίας θα πρέπει να διασφαλισθούν και να προστατευθούν.

Η επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα και η σταθερότητα στη χώρα θα διευκολύνουν επίσης την ασφαλή επιστροφή των Σύρων προσφύγων στις εστίες τους.

Η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται γεωγραφικά εγγύτερα στην πολυτάραχη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την αποκατάσταση της περιφερειακής ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας του συριακού λαού. Συναφώς, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και συντονισμό με τους λοιπούς Ευρωπαίους εταίρους μας και εμπλεκόμενους περιφερειακούς εταίρους».

Πηγή: skai.gr

