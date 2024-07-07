Μία απίστευτη οικογενειακή τραγωδία – με θύτη τον ίδιο τον πατέρα της οικογένειας – συνέβη στο Σίδνει της Αυστραλίας και σήμερα είναι πρωτοσέλιδο σε όλα τα τοπικά μέσα.

Ενας 28χρονος με 7 παιδιά έβαλε γύρω στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου (18:00 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), φωτιά στο σπίτι του, στο Λέιλορ Παρκ, περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα τρία από τα παιδιά του να χάσουν τη ζωή τους.

Δυο μικρά αγόρια, δύο και τεσσάρων ετών, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, όμως υπέκυψαν αφού διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ένα κοριτσάκι δέκα μηνών βρέθηκε νεκρό στο εσωτερικό του ακινήτου αφού κατασβέστηκε η πυρκαγιά, διευκρίνισε η αστυνομία.

Three children have died and a man is in custody after a house fire in Lalor Park. @JackHahn9News #9News



DETAILS: https://t.co/8lq23vQHAd pic.twitter.com/tdgLrx5TLJ — 9News Sydney (@9NewsSyd) July 6, 2024

Άλλα τέσσερα παιδιά, έξι ως ένδεκα ετών, νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, όπως και η μητέρα τους, η 29χρονη σύντροφός του Stacey Gammage, που εισήχθη διότι εισέπνευσε καπνό.

Ο Dean Heasman προσπάθησε να εμποδίσει τους αστυνομικούς να μπουν στο σπίτι, και συνελήφθη, όντας και ο ίδιος εγκαυματίας.

Ο Dean Heasman αγκαλιά με ένα από τα δύο νεκρά αγόρια του, σε παλιότερες στιγμές

Οι γείτονες που έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν απεγνωσμένα να σώσουν τα παιδιά από το φλεγόμενο σπίτι, απωθήθηκαν από τον πατέρα τους .

Επίσης, σύμφωνα με την DailyMail, πηγές υποστηρίζουν ότι ο πατέρας φέρεται να προσπάθησε να τραβήξει τα παιδιά πίσω στο φλεγόμενο σπίτι , καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να τα τραβήξουν έξω και να τα σώσουν.

Μάρτυρες άκουσαν τον Heasman να φωνάζει κάτι σαν: «Αφήστε με να πεθάνω εδώ» ενώ η φωτιά μαίνονταν.

Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή

Ο 28χρονος νοσηλεύεται υπό αυστηρή φρούρηση και - σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας - είναι «γνωστός» στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβαν να διενεργήσουν μέλη του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, που χειρίζονται την υπόθεση ως «ανθρωποκτονία» κατά συρροή συνδεόμενη με ενδοοικογενειακές διαφορές, δήλωσε ο επικεφαλής τους Ντάνι Ντόχερτι.

«Σε αυτό το στάδιο, πράγματι φαίνεται ότι ο 29χρονος ευθύνεται για τους θανάτους των μικρών παιδιών, οι ζωές των οποίων αφαιρέθηκαν με τραγικό τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Ντόχερτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.